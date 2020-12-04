На заседании комиссии по социальной политике обсудили развитие физкультуры и спорта в городе

Членами депутатской комиссии было решено выделить более 1,1 млрд рублей на развитие спорта в Норильске. Из них около одного миллиарда из местного бюджета и более 100 тысяч рублей из внебюджетных источников.

Среди основных мероприятий муниципальной программы в сфере физкультуры и спорта было выделено несколько направлений:

- обеспечение доступа к объектам спорта, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий — 500,3 млн рублей (в том числе из внебюджетных источников);

- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях — 23,3 млн рублей;

- организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий — 5,9 млн рублей;

- реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья — 3,2 млн рублей;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва — 405,1 млн рублей;

- развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению «водитель автотранспортных средств» — 76,5 млн рублей (в том числе из внебюджетных источников).