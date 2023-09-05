Накануне наши хоккеисты одержали победу над самарским ЦСК ВВС

Напомним, первую игру ХК «Норильск» в ВХЛ провёл 2 сентября с «Нефтяником» из Альметьевска. Тогда первым в историю клуба свою фамилию записал игрок под номером 47 — Данила Дяденькин. Первую шайбу он забил на 16-й минуте второго периода. Но первая игра закончилась со счётом 2:3 в пользу гостей нашего города.

Вчера наши ребята сыграли вторую игру с ЦСК ВВС (Самара). Итоговый счёт 3:2. В игре отличился Никита Колесников, он оформил дубль на этом матче. Также шайбу забросил Вячеслав Коротин.

В следующий раз норильчане будут играть 6 сентября с пензенским «Дизелем». Начало игры в 19.00. Билеты уже в продаже.