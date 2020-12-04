Нам нужен хоккей!

История хоккея в Норильске

Судя по архивным документам, этот вид спорта в Норильске появился в конце 1943 года, когда на одном из озёр в Старом городе оборудовали каток для игры в хоккей с мячом. В этом же году из 30 норильчан сформировалась первая секция, которая уже в 1945–м насчитывала более 160 человек. В 1950–х годах основным местом для игр была открытая хоккейная площадка стадиона «Труд» в том же Старом городе.

Официальный год появления хоккея с шайбой в Норильске — 1957–й. Уже в 1961 году сборная города завоевала лидерство в Сибири. Новым «домом» для хоккеистов стал стадион «Заполярник», а чуть позже игры и тренировки начали проводить и на крытом катке посёлка геологов в Талнахе.

В 1970–м открылась ледовая арена Дворца спорта «Арктика», а в следующем году — отделение хоккея в детско–юношеской спортшколе. Хоккей стал одним из самых популярных и любимых видов спорта норильской детворы, но ежегодно из 300 школьников, пришедших на просмотр, в секцию отбирали не больше 40. Воспитанники ДЮСШ достойно выступали во всесоюзных финалах «Золотой шайбы», становились победителями и призёрами Красноярского края и РСФСР, краевая команда на 60% состояла из норильчан.

В 90–е клуб «Заполярник» боролся за выход в сильнейшую лигу России, но в драматичном финале уступил путёвку нижнекамскому «Нефтехимику», а спустя пару лет фактически перестал существовать как профессиональный клуб. Тем не менее норильский детско–юношеский хоккей остаётся одним из сильнейших в крае.

Современный взгляд

Сегодня в хоккей в городе играют: регулярно проходят первенство ДЮСШ, чемпионат города с обязательным участием «Молодёжки» (команды старшей возрастной группы секции хоккея ДЮСШ), городские соревнования на призы клуба «Золотая шайба», турнир памяти Юрия Русанова. Основными региональными смотрами для норильчан являются первенство Красноярского края, спортивный форум «Звёзды Красноярья» и спартакиада городов Севера в Воркуте.

– Когда я начинал заниматься хоккеем, желающих было столько, что тренеры выстраивали нас от борта до борта в «Арктике» и отбирали лучших, — рассказывает Александр Тимченко, председатель Федерации хоккея Норильска. — Сегодня критериями являются желание ребёнка заниматься и готовность родителей участвовать в его увлечении. Не стоит забывать, что хоккей — спорт травмоопасный. Да и расходы на форму и инвентарь немалые.

И всё же хоккей ежегодно набирает своих желающих. Даже если Овечкина из ребёнка не вырастет, говорят тренеры, в команде он находит друзей.

Впрочем, норильчане не раз отмечались на серьёзных уровнях. Наши ребята играли в разные годы в Высшей хоккейной лиге, киевском «Соколе», горьковском «Торпедо». В новейшей истории трое спортсменов были в Молодёжной хоккейной лиге. И возможности для достижений у юных норильчан сегодня есть, считает Александр Тимченко: тренеров в городе хватает, достаточно и ледовых арен.

Взрослые игроки, входящие в Федерацию, несколько лет назад вдохновились Ночной хоккейной лигой. Но интерес со временем ослаб, и сегодня не всегда легко набрать сотню желающих посоревноваться в рамках НХЛ за путёвку на фестиваль в Сочи. Возможно потому, что норильчане её ещё ни разу не добивались.

– Да, хоккей остаётся тем видом спорта, в котором выехать на соревнования команде трудно. Равно как и тренерам — на обучающие семинары. Мы рады, что представители Федерации хоккея России трижды в год приезжают в Норильск и обучают наших тренеров, судей. От этого тоже зависит качество игр, — отмечает Александр Тимченко. — Что же до увлечения спортом детей — мы надеемся, что эмоции реальной жизни возьмут верх над гаджетами, и интерес к нашему виду спорта будет расти. Ну а взрослых спортсменов призываю не оставаться в стороне и своим примером показывать, что такое — настоящая игра на льду!

О выборе амуниции

Существует правило для выбора коньков, известное многим: они должны быть на полразмера больше. Хотя некоторые хоккеисты выбирают «кони» меньшего размера, а потом разнашивают их. Причина проста: чем длиннее лезвие, тем меньше манёвренность. В любом случае, главное — никогда не покупайте коньки без примерки. А детям, только начинающим кататься, не берите коньки на вырост, тренироваться будет сложно.

Стоит учесть и жёсткость ботинка. Профессионалам, чьи ноги готовы к специфическим нагрузкам, подойдут мягкие, которые дают свободу действий. А новичкам стоит выбирать коньки пожёстче, уменьшая риск получения травмы.

Клюшку нужно подбирать по длине и загибу крюка. Как правило, конец клюшки, если поставить её на пол, должен находиться на уровне носа ребёнка (длина клюшки подбирается в обычной обуви, без коньков).