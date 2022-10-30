Назар Безбах: «Лёгкая атлетика принимает каждого»

– Как всё начиналось?

– В секцию меня пригласил тренер, набиравший в школе желающих (тогда мы жили на Украине). До этого я даже не знал, что такое лёгкая атлетика. Мне понравилось, я прошёл отбор, занялся спринтерским бегом на 100 и 200 метров. Когда в 1988 году наша семья переехала в Норильск, я целенаправленно пришёл во Дворец спорта «Арктика» и попал в группу к Владимиру Ивановичу и Елене Валентиновне Горяиновым. За годы занятий я много раз входил в сборную региона, представлял город на первенстве страны, но в призёрах не был. В 1993 году поступил в Московский госуниверситет физкультуры и спорта, уехал учиться. К сожалению, будучи юниором, выступал всего год, успел стать серебряным призёром первенства Москвы, а затем получил травму и завершил спортивную карьеру. После института вернулся работать в Норильск — мне нравился наш город, даже вопроса не стояло, остаться ли в столице.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Настоящей легендой спорта моей юности был Сергей Бубка, его имя в те годы было знакомо каждому. После развала СССР стало больше известно о западных легкоатлетах, и поскольку я занимался спринтом, мне нравились Бен Джонсон, Карл Льюис. Но настоящим кумиром я считал советского олимпийского чемпиона Валерия Борзова.

– Кем стали бы, если не тренером?

– Я хотел поступить в институт физкультуры класса с восьмого. Думаю, на меня так повлиял мой тренер, его мудрость, отношение к нам, спортсменам. В школе учителя пробовали меня отговорить — с учебой было неплохо, но я выбрал свой путь. И до сих пор ни дня не жалел о принятом решении.

– Каковы достоинства и недостатки лёгкой атлетики?

– Это универсальный вид спорта, базовый для остальных, потому и имеет звание «королевы спорта». В его основе лежат естественные для человека движения — бег, прыжки. Уровня тренерских знаний в нашей области достаточно, чтобы проводить физподготовку в любом спорте.

Что до недостатков, то, мне кажется, в нашей стране финансирование по видам спорта должно быть чуть иным. Лёгкая атлетика очень зрелищная, она заслуживает внимания. На Западе, например, даже небольшие соревнования собирают полные стадионы. А у нас она не так заметна. Думаю, нужно больше средств вкладывать в организацию соревнований, повышение популярности спорта, привлечение рекламы. Это единственный видимый мне недостаток.

– Портрет идеального легкоатлета?

– В целом у лёгкой атлетики «претензий» к антропометрии человека нет. Другое дело — у её видов. Метатели, как правило, люди крупные, с большим размахом рук. Прыгуны в высоту — высокие, худощавые. Марафонцы — «сухие», часто невысокие. Объединяющий фактор — наличие выносливости. Наш вид спорта не зря называют «лошадиным» — за то, что подготовка выматывающая и часто монотонная. Это не игровой вид спорта, чтобы держаться на эмоциях. На выступлениях — да, а тренировки — это многократное повторение одного и того же. Чтобы поддержать детский интерес, мы регулярно проводим игровые занятия. Впоследствии, с возрастом, они уже мотивированы результатом.

Чем ещё интересна лёгкая атлетика? Прежде чем тренер выберет, какой её вид подходит пришедшему в секцию ребёнку, тот должен попробовать все виды.

– Кому вход в этот спорт «заказан»?

– Если мы говорим об уровне начальных разрядов (до первого спортивного), лёгкая атлетика не повредит никому. Повторюсь, она воспроизводит естественные движения человека. Исключение — люди, имеющие медицинский отвод от каких–либо физических нагрузок.

– Расскажите об истории развития лёгкой атлетики в Норильске?

– В нашем городе легкоатлетическая секция появилась одной из первых: уже в 1945 году в ней было 112 человек. В 1946 году на краевой спартакиаде легкоатлеты из Норильска заняли первые места. В 1953 году была создана первая детская спортивная школа, где открылось отделение лёгкой атлетики. В 1971 году построен спортивный комплекс «Арктика» со специализированным легкоатлетическим манежем.

Один из самых знаменитых легкоатлетов в норильской истории — Виктор Гущинский, который ещё в 1997 году, будучи воспитанником ДЮСШ № 3, выиграл чемпионат Европы в тройном прыжке. В 2004 году он выступал на летних Олимпийских играх в Афинах.

В последние 8–10 лет наши ребята — бессменные участники сборной края, регулярные призёры первенства Сибири, финалисты всероссийских соревнований. Александр Арбузов завоевал бронзу первенства страны. Норматив к. м. с. ежегодно выполняют сразу несколько человек. У нас вообще много талантливых ребят. Для Норильска это прекрасный результат. Здесь непросто готовить спортсменов, так как у нас есть лишь манеж, который не соответствует всем критериям нашего спорта, особенно если нацеливаться на высокие достижения. И с перспективными спортсменами мы стараемся чаще выезжать на сборы, спасибо родителям, помогают с поездками.

– Насколько ваш вид спорта развит сегодня?

– В Норильске не все виды лёгкой атлетики культивируются. Из беговой программы — только спринт, потому что бег на более длинные дистанции нужно отрабатывать на улице. Также есть прыжки в длину с разбега, тройной прыжок, прыжки в высоту, толкание ядра.

Отбора в секцию нет. Мы принимаем всех детей, порой они переходят из других секций. Лёгкая атлетика, кстати, спорт позднего старта, в него принимают с 9–10 лет. Пика карьеры спортсмены добиваются начиная с 20 лет, зато вплоть до 40.

С тренерским составом всё в порядке и в количественном отношении, и в качественном. В спортшколе работают 15 тренеров, все обладают высокой квалификацией. Некоторые заняты с младшими ребятами в Талнахе. В Кайеркане, к сожалению, отделения нет. Всего у нас от 350 до 400 воспитанников.

Основная площадка — манеж «Арктики», и мы всё же рады, что располагаем специализированным помещением. Инвентарь и оборудование для нашего вида спорта в городе в целом неплохое, но не идеальное, потому пытаемся привлечь дополнительное грантовое финансирование. Плюс нужны средства на учебно–тренировочные сборы: имеющихся сегодня хватает лишь на четыре обязательных в году соревнования.

– Кем или чем гордитесь?

– Тем, что проявил в юности твёрдость в выборе своей профессии. Быть тренером — ответственно, порой присутствие наставника в жизни ребёнка так велико, что мы, по словам некоторых ребят, им ближе родителей. Я горжусь каждым из коллег и, конечно, своими воспитанниками, они огромные молодцы! А из личного — горд своей семьёй: я недавно стал дедом!

– Планы на будущее?

– Уезжать из Норильска не собираюсь, буду тренировать ребят, радоваться внуку. Самый амбициозный план — успеть подготовить победителя первенства страны. Если всё-таки переберусь на материк, то и чемпиона международных стартов. Так что намётки есть, будем работать!