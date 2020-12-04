Не отстояли титул

К сожалению, обладатель Кубка России прошлого сезона — «Норильский никель» проиграл по итогам двух встреч 1/4 финала и таким образом сошёл с дистанции. Напомним, первая игра между «Синарой» и никельщиками завершилась в пользу северян — 5:4. В ответном поединке в Екатеринбурге сильнее оказались хозяева площадки — 7:3.

Первыми в матче отличились екатеринбуржцы: на шестой минуте точный удар по воротам нанёс Максим Герасимов. Норильчане сумели сравнять счёт буквально спустя минуту — стараниями Родригиньо, но вскоре соперники вновь ушли вперёд — гол на счету Сергея Абрамова. Ближе к концу тайма северяне сумели отыграться — о себе напомнил бомбардир норильчан Руслан Кудзиев. А уже под занавес первой 25–минутки Сергей Абрамов совершил дубль, и «Синара» вновь повела в счёте — 3:2. К счастью для заполярной команды не был точным десятиметровый удар в исполнении екатеринбуржца Антона Соколова за пять минут до перерыва.

Ещё более страстным получился второй тайм. Обе команды атаковали ворота друг друга, как итог — фолы со стороны защитников. А на 36–й минуте всё тот же Абрамов оформил хет–трик. Позднее никельщики были наказаны за фол, и «Синара» на этот раз была точна с 10 метров. Чуть сократил отрыв Дарлан, сделав счёт на табло 5:3, но в ответной атаке наши спортсмены вновь пропустили и снова с десятиметровой отметки. Новый хет–трик у «Синары», теперь у Герасимова, — 6:3. К сожалению, за оставшееся время заполярная команда не только не смогла забить, но к тому же пропустила ещё один гол, и снова результативным оказался Абрамов, четыре раза за игру огорчивший наших футболистов. Итоговый счёт — 7:3.

В послематчевом комментарии главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил:

– Мы сегодня допустили больше ошибок, чем соперник, поэтому считаю, что результат закономерный. Накал и в первом тайме, и во втором был очень хороший, но мы начали слишком эмоционально воспринимать ситуацию на площадке, из–за этого набрали очень много фолов, что в итоге и сказалось на игре. Сожалею, что не прошли дальше. Видно, что команда билась и стремилась к победе, но не смогла.

А вот Дарлан, игрок МФК «Норильский никель», счёл, что нельзя строго судить нашу команду, ребята выложились полностью и сделали всё, чтобы перевернуть ситуацию:

– Бывают такие игры, когда у тебя много голевых моментов, но вот реализовывать их не получается. Что и было с нами. В итоге перешли на игру «пять на четыре» — выпустили пятого полевого, попытались хоть как–то изменить ход встречи и сделать тот счёт, который бы позволил перевести матч в овертайм. Но, к сожалению, не получилось — победа осталась за «Синарой». Да, этот турнир был для нас очень важен, но нас из него выбили, теперь сфокусируемся на Париматч — Суперлиге.

Между тем подоспели более позитивные новости: три игрока МФК «Норильский никель» вызваны в национальную команду. Стартовал учебно–тренировочный сбор национальной сборной России по мини–футболу в рамках подготовки к квалификации ЕВРО–22. Он продлится до 5 декабря.

Старший тренер сборной России по мини–футболу Сергей Скорович вызвал четверых вратарей и 12 полевых игроков. Из них три футболиста защищают цвета мини–футбольного клуба «Норильский никель»: Руслан Кудзиев, Николай Балашов и после продолжительной паузы, связанной с восстановлением после тяжёлой травмы, приглашение получил капитан заполярной команды Данил Кутузов.

Напомним, что по итогам жеребьёвки, прошедшей 2 сентября, соперниками сборной России по группе 2 стали команды Франции, Грузии и победитель стыковых матчей между Болгарией и Арменией. Групповой раунд квалификации стартует в декабре. Восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших второе место, присоединятся к Нидерландам (хозяева) в финальном турнире с 9 января по 6 февраля 2022 года, а оставшиеся два участника, занявшие второе место, с 14 по 17 ноября 2021 года будут бороться за ещё одну путёвку на ЕВРО в стыковых матчах.