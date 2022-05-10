Николай Васильев: «АРБ имеет не только военное назначение»

– Как всё начиналось?

– В детстве я много занимался спортом. Начинал с хоккея, играл в детско–юношеской команде, потом пригласили в команду мастеров. Но было неудобно ездить, какое–то время я позанимался, а потом ушёл. А поскольку очень люблю спорт, встал выбор: чем заняться? Немного знал о дзюдо, решил попробовать. Мне повезло с тренером, и до сих пор — по прошествии 40 лет — применяю элементы его методики преподавания. Позднее я входил в сборную Союза по этой борьбе, затем выступал на чемпионатах России. Тренерскую работу начал ещё в краевой столице, будучи заместителем начальника военно–патриотического центра «Патриот» по работе с молодёжью. А когда приехал в Норильск, продолжил знакомое мне дело. Как–то раз проводил ознакомительную тренировку по хапкидо для тхэквондистов. Пришли и ребята из АРБ. Хотели отработать броски. Я увидел много ошибок и предложил помочь им с техникой выполнения. В итоге влился в ряды федерации АРБ. Сегодня курирую все её отделения, а их в городе четыре и одно — в Дудинке.

– С кого в спорте вы брали пример?

– В моё время информации по дзюдо, которым я занимался, было очень мало, так что кумиров у меня не появилось. То же самое и с другими единоборствами, так что опирался на свою цель — стать хорошим спортсменом, и смотрел на наставника.

– Кем стали бы, если не тренером?

– Изначально я полагал, что буду инженером. Я несколько лет учился в вузе при «Красмаше» (сегодня СибГУ им. М. Ф. Решетнева. — Авт.) по специальности «обработка металлов резанием и робототехника». Хотел трудиться в оборонной промышленности, но тут грянул развал Союза, завод перепрофилировали, а другие отрасли мне были неинтересны. К сожалению, продолжать учиться можно было, только работая на «Красмаше», так что мне пришлось уйти и из вуза, тогда я решил подать документы на кафедру физического воспитания в Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева.

– Каковы достоинства и недостатки АРБ?

– Недостатков я бы не стал искать — они есть везде. АРБ — мужской, красивый, сильный и жёсткий спорт, но в то же время довольно безопасный благодаря системе анатомической защиты, включающей даже шлем с металлической решёткой. Плюс строгие правила. К тому же чем больше внимания наставник уделяет безопасности на занятиях, чем лучше готов судейский корпус, тем меньше будет травм у спортсменов.

Самым главным недостатком могу назвать нашу оторванность в Норильске от соревнований, проходящих на территории края и страны. Да, мы выезжаем, чаще за свои деньги, есть некоторая помощь от спортуправления, но выездов недостаточно. За год мы участвуем в четырёх–пяти соревнованиях, ещё четыре проводим в Норильске. Этого мало.

Детей мы принимаем с 8–9 лет. Редко раньше, только если ребёнок физически очень развит и подготовлен. Кстати, поскольку соревнования — всегда стресс для участников, мы постарались сделать вход в них плавным для начинающих спортсменов. Для них проводим учебный семинар «Юный буревестник» — турнир с упрощёнными правилами, где они, по сути, учатся соревноваться. В городских соревнованиях можно участвовать с 12 лет, в региональных — с 14 (редко, по решению организаторов, с 13), первенство страны доступно с 15 лет.

– Портрет идеального бойца?

– Когда из занимающегося вырисовывается спортсмен, для него подбирается подходящая техника с учётом его телосложения, скоростных данных. В нашем спорте можно наносить удары руками и ногами, делать броски любой сложности, проводить болевые приёмы. Так что идеала, с точки зрения антропометрии, нет. Если мы говорим о детях, то из них мы растим не «рукопашников», а просто физически развитых людей. Спустя несколько лет видны их сильные стороны, которые тренер должен грамотно использовать. В целом же «идеальность» бойца зависит от его желания работать.

– Кому вход в этот спорт «заказан»?

– Заниматься могут все — нет ограничений по возрасту, весу и так далее. Противопоказаниями являются только заболевания, по которым есть медотвод. Дети, страдающие сколиозом, плоскостопием, ожирением, работают по специально подобранным программам.

Кстати, АРБ не подразумевает только обмен ударами, в нём есть целый раздел, посвящённый обезоруживанию противника. Это может быть интересно многим, в том числе взрослым, которых мы тоже приглашаем на тренировки.

– Расскажите об истории развития АРБ в Норильске?

– Армейский рукопашный бой (АРБ) — это универсальная система обучения приемам защиты и нападения, зародившаяся, как видно из названия, в армии, тогда еще советской, и испытанная в реальной боевой деятельности. Этот военный вид спорта вобрал лучшее из арсенала мировых единоборств: японских карате и дзюдо, английского бокса, корейского тхэквондо, греко–римской борьбы. Главное же отличие АРБ от всего вышеперечисленного — его полноконтактность.

Годом рождения АРБ как военно–прикладного вида считается 1979–й. В Норильске клуб армейского рукопашного боя как общественная организация, которая имеет право проводить соревнования и присваивать разряды, существует с 2010 года. На первых же для нашего клуба краевых соревнованиях, первенстве региона в мае 2011 года, воспитанник норильского АРБ Иван Берсенёв стал серебряным призёром. В числе высоких достижений в личном зачёте — серебро на СФО, второе общекомандное место по краю в 2017–м. Первой ласточкой среди занимающихся девочек в 2018–м стала Алёна Аношкина. Сегодня у нас несколько спортсменок, а также медали краевых первенств, завоёванные, не поворачивается язык сказать, представительницами слабого пола.

– Насколько этот вид спорта развит сегодня?

– Отделения федерации АРБ есть в каждом районе города (в школах № 20, 45, гимназии № 1, а в Центральном районе ещё и на «Заполярнике» и Молодёжном центре), а также в Дудинке (школа № 36). Прежде нашим домом был спортзал «Геркулес», но пока он на ремонте. Мы проводим одни из самых многочисленных соревнований — до 200 человек на первенстве города! Тренеров нам хватает — в каждом отделении работает по одному человеку, в основном это наши же выпускники. Занимаются у них порядка 250 спортсменов. В основном, конечно, мальчики. Есть проблема с залами, и тут хочу сказать спасибо руководству школ, что они пустили нас на свои площади, иначе ситуация была бы безвыходной.

– Кем или чем гордитесь?

– Слово «гордость», наверное, неуместно, но я могу поставить некоторых учеников, которых очень уважаю, в пример другим. Они заслужили это своим отношением к спорту. Из них и выросли чемпионы.

– Поделитесь планами на будущее?

– Недавно мы выехали на первенство края командой из 12 спортсменов и успешно боремся на этом уровне. Призёры и медалисты получат право участвовать в первенстве Сибири. Правда, остаётся вопрос финансирования...

А ещё в планах — местные соревнования: 7 мая в БОКМО, приуроченные к Дню Победы, а также 15–летию федерации АРБ города, которое будем отмечать 8 мая.