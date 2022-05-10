МАУ ИЦ «Норильские новости»

Николай Васильев: «АРБ имеет не только военное назначение»

Николай Васильев: «АРБ имеет не только военное назначение»

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Николай Васильев: «АРБ имеет не только военное назначение»

Николай Васильев, старший тренер федерации армейского рукопашного боя (АРБ) Норильска. Мастер спорта СССР по дзюдо. В Норильск переехал 10 лет назад из Красноярска. Там он преподавал в военно–спортивном центре «Патриот» дзюдо, хапкидо. Ученица Васильева одной из первых в стране получила чёрный пояс по хапкидо, под его руководством дважды краевая команда становилась чемпионом страны по этому виду единоборств.

Николай Васильев, старший тренер федерации армейского рукопашного боя (АРБ) Норильска.Лучшая профилактика травм – хорошая разминка перед основной тренировкойВ АРБ можно наносить удары руками и ногами, делать броски любой сложности, проводить болевые приёмы. Это единоборство требует серьёзной экипировки

– Как всё начиналось?

– В детстве я много занимался спортом. Начинал с хоккея, играл в детско–юношеской команде, потом пригласили в команду мастеров. Но было неудобно ездить, какое–то время я позанимался, а потом ушёл. А поскольку очень люблю спорт, встал выбор: чем заняться? Немного знал о дзюдо, решил попробовать. Мне повезло с тренером, и до сих пор — по прошествии 40 лет — применяю элементы его методики преподавания. Позднее я входил в сборную Союза по этой борьбе, затем выступал на чемпионатах России. Тренерскую работу начал ещё в краевой столице, будучи заместителем начальника военно–патриотического центра «Патриот» по работе с молодёжью. А когда приехал в Норильск, продолжил знакомое мне дело. Как–то раз проводил ознакомительную тренировку по хапкидо для тхэквондистов. Пришли и ребята из АРБ. Хотели отработать броски. Я увидел много ошибок и предложил помочь им с техникой выполнения. В итоге влился в ряды федерации АРБ. Сегодня курирую все её отделения, а их в городе четыре и одно — в Дудинке.

– С кого в спорте вы брали пример?

– В моё время информации по дзюдо, которым я занимался, было очень мало, так что кумиров у меня не появилось. То же самое и с другими единоборствами, так что опирался на свою цель — стать хорошим спортсменом, и смотрел на наставника.

– Кем стали бы, если не тренером?

– Изначально я полагал, что буду инженером. Я несколько лет учился в вузе при «Красмаше» (сегодня СибГУ им. М. Ф. Решетнева. — Авт.) по специальности «обработка металлов резанием и робототехника». Хотел трудиться в оборонной промышленности, но тут грянул развал Союза, завод перепрофилировали, а другие отрасли мне были неинтересны. К сожалению, продолжать учиться можно было, только работая на «Красмаше», так что мне пришлось уйти и из вуза, тогда я решил подать документы на кафедру физического воспитания в Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева.

– Каковы достоинства и недостатки АРБ?

– Недостатков я бы не стал искать — они есть везде. АРБ — мужской, красивый, сильный и жёсткий спорт, но в то же время довольно безопасный благодаря системе анатомической защиты, включающей даже шлем с металлической решёткой. Плюс строгие правила. К тому же чем больше внимания наставник уделяет безопасности на занятиях, чем лучше готов судейский корпус, тем меньше будет травм у спортсменов.

Самым главным недостатком могу назвать нашу оторванность в Норильске от соревнований, проходящих на территории края и страны. Да, мы выезжаем, чаще за свои деньги, есть некоторая помощь от спортуправления, но выездов недостаточно. За год мы участвуем в четырёх–пяти соревнованиях, ещё четыре проводим в Норильске. Этого мало.

Детей мы принимаем с 8–9 лет. Редко раньше, только если ребёнок физически очень развит и подготовлен. Кстати, поскольку соревнования — всегда стресс для участников, мы постарались сделать вход в них плавным для начинающих спортсменов. Для них проводим учебный семинар «Юный буревестник» — турнир с упрощёнными правилами, где они, по сути, учатся соревноваться. В городских соревнованиях можно участвовать с 12 лет, в региональных — с 14 (редко, по решению организаторов, с 13), первенство страны доступно с 15 лет.

– Портрет идеального бойца?

– Когда из занимающегося вырисовывается спортсмен, для него подбирается подходящая техника с учётом его телосложения, скоростных данных. В нашем спорте можно наносить удары руками и ногами, делать броски любой сложности, проводить болевые приёмы. Так что идеала, с точки зрения антропометрии, нет. Если мы говорим о детях, то из них мы растим не «рукопашников», а просто физически развитых людей. Спустя несколько лет видны их сильные стороны, которые тренер должен грамотно использовать. В целом же «идеальность» бойца зависит от его желания работать.

– Кому вход в этот спорт «заказан»?

– Заниматься могут все — нет ограничений по возрасту, весу и так далее. Противопоказаниями являются только заболевания, по которым есть медотвод. Дети, страдающие сколиозом, плоскостопием, ожирением, работают по специально подобранным программам.

Кстати, АРБ не подразумевает только обмен ударами, в нём есть целый раздел, посвящённый обезоруживанию противника. Это может быть интересно многим, в том числе взрослым, которых мы тоже приглашаем на тренировки.

– Расскажите об истории развития АРБ в Норильске?

– Армейский рукопашный бой (АРБ) — это универсальная система обучения приемам защиты и нападения, зародившаяся, как видно из названия, в армии, тогда еще советской, и испытанная в реальной боевой деятельности. Этот военный вид спорта вобрал лучшее из арсенала мировых единоборств: японских карате и дзюдо, английского бокса, корейского тхэквондо, греко–римской борьбы. Главное же отличие АРБ от всего вышеперечисленного — его полноконтактность.

Годом рождения АРБ как военно–прикладного вида считается 1979–й. В Норильске клуб армейского рукопашного боя как общественная организация, которая имеет право проводить соревнования и присваивать разряды, существует с 2010 года. На первых же для нашего клуба краевых соревнованиях, первенстве региона в мае 2011 года, воспитанник норильского АРБ Иван Берсенёв стал серебряным призёром. В числе высоких достижений в личном зачёте — серебро на СФО, второе общекомандное место по краю в 2017–м. Первой ласточкой среди занимающихся девочек в 2018–м стала Алёна Аношкина. Сегодня у нас несколько спортсменок, а также медали краевых первенств, завоёванные, не поворачивается язык сказать, представительницами слабого пола.

– Насколько этот вид спорта развит сегодня?

– Отделения федерации АРБ есть в каждом районе города (в школах № 20, 45, гимназии № 1, а в Центральном районе ещё и на «Заполярнике» и Молодёжном центре), а также в Дудинке (школа № 36). Прежде нашим домом был спортзал «Геркулес», но пока он на ремонте. Мы проводим одни из самых многочисленных соревнований — до 200 человек на первенстве города! Тренеров нам хватает — в каждом отделении работает по одному человеку, в основном это наши же выпускники. Занимаются у них порядка 250 спортсменов. В основном, конечно, мальчики. Есть проблема с залами, и тут хочу сказать спасибо руководству школ, что они пустили нас на свои площади, иначе ситуация была бы безвыходной.

– Кем или чем гордитесь?

– Слово «гордость», наверное, неуместно, но я могу поставить некоторых учеников, которых очень уважаю, в пример другим. Они заслужили это своим отношением к спорту. Из них и выросли чемпионы.

– Поделитесь планами на будущее?

– Недавно мы выехали на первенство края командой из 12 спортсменов и успешно боремся на этом уровне. Призёры и медалисты получат право участвовать в первенстве Сибири. Правда, остаётся вопрос финансирования...

А ещё в планах — местные соревнования: 7 мая в БОКМО, приуроченные к Дню Победы, а также 15–летию федерации АРБ города, которое будем отмечать 8 мая.

Текст Татьяна Сергеева
Фото Витас Бенета
10 мая в 12:05 660
СпортСпорткадр
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