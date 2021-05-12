Норильчан приглашают на «Оль-Гуль» — состязаться в скандинавской ходьбе

Подать личную заявку, а также заявку от семейной команды или от организации необходимо до 15 мая включительно, направив её на электронную почту oly-guly@bk.ru. Телефон для справок: 8-903-929-57-29. Те, кто не успевает это сделать, могут заявить о своём намерении в день соревнований.

В 11.00 начнётся регистрация участников. В полдень состоится торжественное открытие спортивного мероприятия. Взбодрит и разогреет опытных и начинающих спортсменов зажигательный флешмоб-разминка от Елены Гордеевой и студии фитнеса и йоги «Абсолютно ТЫ!».

На 13.00 назначен старт для мужчин и женщин от 18 до 50 лет. В 13.40 на дистанцию выйдут физкультурники от 50 лет и старше. Стоит добавить, что участники, которые собираются сдавать нормативы ГТО, начиная с девятой ступени, могут передать свои результаты Центру тестирования ГТО и получить справки о выполнении задания по этой дисциплине.

Семейные команды стартуют в 14.30, им предстоит преодолеть дистанцию в один километр. Спортсмены в возрасте от 18 лет посостязаются за призовые места на дистанции в три километра.

Призёры будут награждены памятными дипломами и сертификатами на бесплатный прокат спортивного инвентаря, а также памятными подарками. Все, кто пройдёт дистанцию до конца, получат электронный диплом участника.