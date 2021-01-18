Норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Спорт для всех»

Победителей конкурса ждёт ценный приз – грант на сумму 1,5 млн рублей. К участию допускаются некоммерческие организации или их структурные/обособленные подразделения из сферы спорта и физической культуры (за исключением профессионального спорта), охраны и профилактики здоровья, образования, культуры, социальной поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды, благотворительности.

«Спорт для всех» будет проводиться впервые, и создан он для того, чтобы сохранить и возродить спорт, усилить его роль в жизни норильчан. Кроме того, для вовлечения граждан в решение соцзадач посредством спортивных проектных инициатив.

Одна организация может отправить неограниченное количество проектов, но при условии, что каждая заявка будет оформлена отдельным заявителем. Конкурсная работа должна соответствовать целям конкурса, а также решать актуализированные проблемы.

Приём заявок открыт до 28 февраля. Конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап - в заочной форме. Все заявки оцениваются независимыми экспертами. По результатам их решения конкурсанты перейдут во второй этап (29 марта – 14 апреля), который будет проводиться в формате онлайн-интервью с экспертами и представителями фонда. Победителей отберут до 30 апреля на заседании экспертного совета.

Напомним, благотворительный фонд Владимира Потанина существует с 1999 года. За это время множество проектов получили грантовую поддержку от фонда.