Норильчан приглашают присоединиться к благотворительной акции «Союз спорта и добра»

Цель акции — оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Организатор — спортивный комплекс «Талнах», партнёры — управление по спорту администрации Норильска, общественные и коммерческие организации.

В рамках акции проводится сбор денежных средств, которые будут направлены на приобретение канцелярских товаров, спорт-инвентаря, книг, игрушек, сладостей и бытовой техники для нуждающихся ребят, а также организацию для них благотворительного праздника. Детей пригласят на турниры по хоккею, баскетболу, вольной борьбе и боксу, которые состоятся 25 апреля. Юным гостям торжественно вручат подарки, подготовят спортивные, развлекательные и конкурсные программы.

Желающие помочь детям могут перечислить денежные средства на расчётный счёт Норильской местной общественной организации поддержки детско–юношеского хоккея «Хоккей детям»:

р/с: 40703810731000001325;

ИНН: 2457195240;

КПП: 245701001.

Также перечислить денежные средства можно при помощи QR-кодов на фиксированные суммы: