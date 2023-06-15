МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан приглашают на презентацию проекта «Делаем туризм доступнее»

Норильчан приглашают на презентацию проекта «Делаем туризм доступнее»

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Норильчан приглашают на презентацию проекта «Делаем туризм доступнее»

Норильчан приглашают на презентацию проекта «Делаем туризм доступнее»

Мероприятие состоится 16 июня в 18.00 в Молодёжном центре Норильска по адресу: ул. Советская, 9а. Организаторы расскажут о том, как провести лето с пользой для здоровья, открыть неизведанные красоты таймырской природы и побывать на уникальных природных объектах.

В конце мая стартовали тренировки по технике водного туризма для всех желающих на озере Долгое. Их проводят общественная организация «Урса», Федерация спортивного туризма и Федерация спортивного альпинизма.

10 июня в рамках проекта состоялся первый трёхдневный сплав по реке Болгохтох, которая впадает в Боганидское озеро. Точкой сбора стал мост через реку, а завершился маршрут осмотром величественных красот каньона. 29 туристов смогли насладиться живописным пейзажем речной поймы и пением птиц.

Участник сплава Евгений эмоционально поделился впечатлениями:

– Хочу выразить огромную благодарность проекту «Делаем туризм доступнее» за возможность испытать эти незабываемые моменты. Благодаря ему я открыл для себя новый мир приключений на воде, и уверен, что это только первый шаг в нашем совместном увлекательном путешествии.

В августе организаторы проекта планируют развернуть полевой лагерь в районе реки Болгохтох. О том, как туда попасть, расскажут на презентации в Молодёжном центре. Вход свободный!

Проект «Делаем туризм доступнее» местной норильской общественной организации развития городской среды «Урса» (медведица) получил грантовую поддержку программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

автор Альбина Долинская

15 июня в 11:14 600
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