Норильчан приглашают на презентацию проекта «Делаем туризм доступнее»

Мероприятие состоится 16 июня в 18.00 в Молодёжном центре Норильска по адресу: ул. Советская, 9а. Организаторы расскажут о том, как провести лето с пользой для здоровья, открыть неизведанные красоты таймырской природы и побывать на уникальных природных объектах.

В конце мая стартовали тренировки по технике водного туризма для всех желающих на озере Долгое. Их проводят общественная организация «Урса», Федерация спортивного туризма и Федерация спортивного альпинизма.

10 июня в рамках проекта состоялся первый трёхдневный сплав по реке Болгохтох, которая впадает в Боганидское озеро. Точкой сбора стал мост через реку, а завершился маршрут осмотром величественных красот каньона. 29 туристов смогли насладиться живописным пейзажем речной поймы и пением птиц.

Участник сплава Евгений эмоционально поделился впечатлениями:

– Хочу выразить огромную благодарность проекту «Делаем туризм доступнее» за возможность испытать эти незабываемые моменты. Благодаря ему я открыл для себя новый мир приключений на воде, и уверен, что это только первый шаг в нашем совместном увлекательном путешествии.

В августе организаторы проекта планируют развернуть полевой лагерь в районе реки Болгохтох. О том, как туда попасть, расскажут на презентации в Молодёжном центре. Вход свободный!

Проект «Делаем туризм доступнее» местной норильской общественной организации развития городской среды «Урса» (медведица) получил грантовую поддержку программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

автор Альбина Долинская