Норильчане показали отличный результат на соревнованиях плавательной серии X-WATERS в Калининграде

Слоты на участие в X-WATERS Kaliningrad норильчане получили по итогам выступления на X-WATERS Plateau Putorana в прошлом году. В 2021 и 2022 годах местом проведения холодовых заплывов на Таймыре было озеро Лама. В этом году соревнования провели на Енисее в Дудинке. Благодаря изменению локации на более доступную, заплыв стал значительно более массовым. X-WATERS Yenisei объединил около 80 смельчаков из девяти городов страны.

Заплывы X-WATERS на Таймыре проходят благодаря совместным усилиям Агентства развития Норильска, ООО «Бизнес Культура», администраций Таймырского муниципального района и города Дудинки,при поддержке компании «Норникель».