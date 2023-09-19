Норильчане показали отличный результат на соревнованиях плавательной серии X-WATERS в Калининграде
Норильчане показали отличный результат на соревнованиях плавательной серии X-WATERS в Калининграде
Норильск представляли четверо пловцов: Фёдор Трухин, Виктория Кириллова, Елена Турчина и Дмитрий Могилев. Норильчане покоряли озеро Янтарное, демонстрируя свои навыки на километровой дистанции. Виктория Кириллова стала первой в своей возрастной категории, Фёдор Трухин и Елена Турчина заняли третьи места.
Слоты на участие в X-WATERS Kaliningrad норильчане получили по итогам выступления на X-WATERS Plateau Putorana в прошлом году. В 2021 и 2022 годах местом проведения холодовых заплывов на Таймыре было озеро Лама. В этом году соревнования провели на Енисее в Дудинке. Благодаря изменению локации на более доступную, заплыв стал значительно более массовым. X-WATERS Yenisei объединил около 80 смельчаков из девяти городов страны.
Заплывы X-WATERS на Таймыре проходят благодаря совместным усилиям Агентства развития Норильска, ООО «Бизнес Культура», администраций Таймырского муниципального района и города Дудинки,при поддержке компании «Норникель».