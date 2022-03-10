Норильчане помогли сборной страны завоевать серебро в международном турнире

В составе сборной России-2 принимал участие воспитанник норильской школы бокса Денис Карасев (спортшкола № 4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник). По итогам выступлений команда заняла второе место.

Возможность показать себя представилась ещё нескольким норильским боксёрам - на проходившем в Барнауле первенстве Сибири среди юношей 15-16 лет. В состав сборной Красноярского края вошли сразу пятеро норильчан: Алексей Горохов, Адель Дурдыев, Рамазан Абдуллаев (спортшкола единоборств, тренер Денис Дурасов); Сармат Дзуцев, Олег Ключагин (спортшкола № 4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник).

«Олег Ключагин, выступавший в весовой категории +80кг, завоевал золотую медаль. Он провёл четыре победных боя, поочередно выиграв у боксёров из Томской, Кемеровской области, Иркутской областей и республики Хакасия. По ходу турнира не проиграл ни одного раунда. А Сармат Дзуцев (в/к 63 кг) завоевал бронзу. Он провёл три боя: выиграл у боксёров из республики Алтай, Кемеровской области, но в полуфинале уступил победителю Сибири из Омска», - рассказал об итогах соревнований тренер спорстменов Максим Трофимов.

Теперь двум боксёрам из Норильска - Денису Карасеву, который является членом сборной России, и Олегу Ключагину предстоит выступление на первенстве России. Оно пройдёт в апреле в Чехове.