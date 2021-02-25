МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане приняли участие в первенстве России по мини-футболу среди юношей

Норильчане приняли участие в первенстве России по мини-футболу среди юношей

Главная / Новости / Спорт

Норильчане приняли участие в первенстве России по мини-футболу среди юношей

Сибиряки 2003–2004 годов рождения соревновались в Ачинске. Девять команд были поделены на две группы. Норильские спортсмены выступали в группе Б.

Норильчане приняли участие в первенстве России по мини-футболу среди юношей

Первая игра завершилась победой норильчан. Во второй игре наши проиграли, однако уже в следующем матче норильские юноши справились с волнением и одержали уверенную победу. Последняя игра закончилась вничью. Итог — второе место в группе.

В матче за третье место наши спортсмены вновь одержали победу. А вратарь команды Сергей Деденев был признан лучшим вратарём первенства.

Текст Ольга Ананских
Фото участников соревнований
25 февраля в 10:08 630
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также