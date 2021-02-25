Норильчане приняли участие в первенстве России по мини-футболу среди юношей
Норильчане приняли участие в первенстве России по мини-футболу среди юношей
Сибиряки 2003–2004 годов рождения соревновались в Ачинске. Девять команд были поделены на две группы. Норильские спортсмены выступали в группе Б.
Первая игра завершилась победой норильчан. Во второй игре наши проиграли, однако уже в следующем матче норильские юноши справились с волнением и одержали уверенную победу. Последняя игра закончилась вничью. Итог — второе место в группе.
В матче за третье место наши спортсмены вновь одержали победу. А вратарь команды Сергей Деденев был признан лучшим вратарём первенства.