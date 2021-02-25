Норильчане приняли участие в первенстве России по мини-футболу среди юношей

Первая игра завершилась победой норильчан. Во второй игре наши проиграли, однако уже в следующем матче норильские юноши справились с волнением и одержали уверенную победу. Последняя игра закончилась вничью. Итог — второе место в группе.

В матче за третье место наши спортсмены вновь одержали победу. А вратарь команды Сергей Деденев был признан лучшим вратарём первенства.