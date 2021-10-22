Норильчане привезли чемпионство и призовые места с чемпионата края по армрестлингу

В личных первенствах Валерий Давлатов (категория свыше 110 кг) праздновал чемпионство, Константин Колле (до 100 кг) и Александр Огрин (до 65 кг) стали вторыми, а бронзу привезли Отар Елоев (до 80 кг) и Тимур Чохели (до 75 кг). За пределами пьедестала почёта остались Артур Хамоян (до 110 кг), ставший четвёртым, а также занявшие шестую строчку в своих категориях Александр Полканов (до 90 кг) и Сергей Сафонов (до 85 кг). Тренером нашей команды выступил мастер спорта международного класса Георгий Хубаев.

Как отметил президент федерации армрестлинга Норильска Александр Полканов, подготовка к чемпионату края длится год, и перед этим стартом в Норильске ежегодно проходят два турнира: Кубок города – весной, а осенью - чемпионат. На них и отбираются участники, которые представят Норильск на региональном уровне. Он также добавил, что нынешний результат нашей команды - лучший за все годы участия:

- Один раз мы заняли третье командное место, это было три года назад. Уже через три недели в Улан-Удэ стартует чемпионат Сибири, и по правилам занявшие первое и второе места спортсмены входят в состав сборной Красноярского края. Будь мы в Красноярске, обязательно поехали бы на Сибирь, но бюджет весь мы истратили на чемпионат края, а дополнительных средств нет. Так что приходится довольствоваться пока таким результатом.