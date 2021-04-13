Норильчане привезли две серебряные медали с первенства Сибири по боксу

От имени губернатора Томской области участников соревнований поприветствовал начальник областного департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту Максим Максимов: «Я уверен, что каждый из вас знает, зачем сюда приехал. Молодое поколение прекрасно понимает, что этот старт даст возможность дальше отбираться в составы сборных команд и демонстрировать своё мастерство на более высоком уровне. Никогда не забывайте, что бокс – это спорт джентльменов. Желаю всем удачного выступления».

Норильск на этих соревнованиях – в составе сборной региона – представляли четверо спортсменов, воспитанники спортшколы № 4 и спортшколы единоборств. Все они – дебютанты соревнований такого уровня, но тренеры ждали только побед от своих подопечных, что позволило бы выйти на первенство России. По итогам выступлений норильчане завоевали два вторых места (Владимир Бурдаков, весовая категория 50 кг; Рамазан Абдуллаев, категория 80 кг) и одно пятое (Адель Дурдыев, категория 50 кг).

- Планка норильской школы бокса высока, и вторые места – это серьёзный результат, но мы рассчитывали на победу. Рамазан и Владимир не выполнили установку на последний бой. Может, подустали уже – у Владимира он был третьим, - говорит тренер спортшколы единоборств, наставник всех троих спортсменов Денис Дурасов. - Попробуем поехать на сборы в мае, возможно, по оценке работы спортсменов тренерами сборной страны и наличию квоты кого-то допустят для участия в первенстве страны.

Ещё один наш спортсмен, Тимур Козелков, воспитанник спортшколы № 4, к сожалению, уступил в первом бою.

Впереди у норильских боксёров будут и другие выездные соревнования, а в Норильске следующий турнир, закрывающий спортивный год, пройдёт 23-25 апреля. На 44–е соревнования «Приз Талнаха» на стадионе «Солнышко» соберутся боксёры всех возрастов. По итогам турнира наградят победителей и призёров, а также спортсменов и тренеров, показавших в этом году лучшие результаты. Также в мае новички бокса, занимающиеся первый год, сразятся за «Первую перчатку».