Норильчане привезли медали с чемпионата и первенства Красноярского края по плаванию

В 50-метровом бассейне соревновались юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет. Спортсмены спортшколы № 5 стали призёрами на нескольких дистанциях. Так, второе место заняла Анастасия Кузина на дистанции 1500 м (вольный стиль), завоевала серебряную медаль и подтвердила первый спортивный разряд по плаванию. Также серебро у Ивана Кузнецова на дистанции 100 м (баттерфляй). Он был отобран для выступления на первенстве Сибирского федерального округа (тренеры спортсменов — Иван Калашников, Северина Серебро).