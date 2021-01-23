Норильчане проводят игры в новом сезоне юношеской Суперлиги U–16 по футзалу

Сезон стартовал 13 января, норильчане свои игры провели с 18 по 22 января. По условиям турнира команды были разделены на две группы. Наша команда играет в группе B, где вместе с ней находятся КПРФ (Москва), «Торпедо» (Нижегородская область), «Газпром–Югра» (Югорск) и «Тюмень».

В первой игре против «Газпром–Югры» U–16 заполярная команда, к сожалению, уступила: 1:3. Тренер нашей команды Александр Соколов расказал, что в юношеском футболе очень важный компонент – эмоции, желание, самоотдача: «Пока того футбола, который мы желаем видеть, нет. Но ребята стараются, учатся. Наша задача – понимать, чего мы хотим от них добиться, правильно им всё объяснять. Так что в будущее мы смотрим с оптимизмом. Мы умеем делать выводы из своих поражений, позволяющих нам расти. А сегодня всё по делу. Мы проиграли».

Вторая игра прошла 20 января, соперником северян выступила «Тюмень» U–16.

21 января норильчане сыграли с командой «Торпедо» U–16, 22-го числа норильским юношам предстоит сыграть ещё один матч — против «КПРФ» U–16.