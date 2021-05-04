Норильчане стали призёрами первенства России по каратэ

В турнире приняли участие свыше 1000 спортсменов из 57 регионов России, было разыграно 128 медалей в индивидуальных и командных программах в трёх дисциплинах: поединки в весовых категориях кумите, выступления по технике индивидуального и командного ката. Интересно, что почётным гостем турнира стал мастер Сато Тэцуо. Он возглавляет Всемирную федерацию каратэ-до Сито-кай, является почётным президентом Федерации Сито-рю и директором Japan karatedo shitokai federation.

Норильск на турнире представляли девять каратистов – воспитанники спортивной школы единоборств и клубов «Олимп» и «Легион». В командном ката среди юношей третье место завоевали Сергей Беломорский, Данила Борисов и Дмитрий Передельских. Ещё несколько человек проиграли в шаге от призов.

- На соревнованиях было рекордное количество участников, самое массовое первенство России, какое я видел. И это только по двум возрастным группам. В ходе подготовки к соревнованиям основное внимание мы уделяли работе в команде, но с нового учебного года начнём дополнительно с каждым из ребят заниматься индивидуальным ката, им не хватает времени на отработку и персонального подхода. Это позволит каждому улучшить свои навыки, и тогда уже можно будет всерьёз бороться за медали, - отметил тренер призёров Алексей Нуркенов.

Этот выезд завершил спортивный сезон у каратистов. В августе ряд спортсменов отправится в спортивный лагерь, а следующие соревнования запланированы на сентябрь, когда ребята выедут на всероссийские соревнования в Новосибирск.