Норильчане стали вторыми в Бронзовой лиге

Студенты Норильского техникума промышленных технологий и сервиса не смоли переиграть в финале Бронзовой лиги общероссийского проекта «Мини–футбол — в вузы» соперников из Воронежа. Команда Воронежского государственного профессионально–педагогического колледжа взяла вверх со счётом 2:0.

Далее в итоговой турнирной таблице команды расположились следующим образом: колледж Башкирского государственного педагогического университета (Уфа); Тюменский колледж производственных и социальных технологий; Мурманский морской рыбопромышленный колледж; Пожарно–спасательный колледж (Санкт–Петербург); Новочебоксарский химико–механический техникум; Самарский энергетический колледж.

Приятно отметить, что сразу два норильчанина по итогам турнира стали лучшими в индивидуальных номинациях: Вугар Велиев — лучший бомбардир, а Эльсевар Рагимов — лучший игрок Бронзовой лиги.

Наил Гусейнов, тренер команды Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, отметил: «В финальном матче играли практически одной четвёркой, да ещё и без замен. Думаю, именно это и сказалось в конце встречи. Не хватило сил для последнего паса или удара. Большой потерей стало для команды удаление Дмитрия Сильчина в полуфинале. Но парни большие молодцы. Я горжусь ими, они отдали все силы игре. Однако мы вторые. Тем не менее, считаю результат успешным. Конечно, в прошлом году мы играли с Воронежем в финале и выиграли по пенальти. В этот раз всё сложилось не в нашу пользу».