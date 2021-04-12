Норильчане участвуют в финале проекта «Мини-футбол — в школу»

Впервые за историю проекта решающие игры проходят в Нижегородской области. Соревнования 16-го по счету в истории самого массового школьного спортивного проекта стартовали 11 апреля и продлятся до 20 числа. От Норильска на них отправились пять команд разных возрастных групп: гимназия № 1, школа № 1, школа № 38 (по двум возрастам) и школа-интернат (команда девочек).

Напомним, соревнования проходят как среди юношей, так и среди девушек в четырёх возрастных категориях. Возраст участников – от 10 до 18 лет. Проект реализуется с 2005 года, регулярно обновляя рекорды массовости. Участниками прошлого сезона стали 1 490 426 школьников из 85 субъектов РФ.

Наставник одной из команд-участниц финалов Андрей Капинус поделился своими ожиданиями от выезда:

- Мы ожидаем только положительного результата. Парни готовы, настроены на победу. Будем стараться привезти в Норильск медали. Хочу выразить благодарность мини-футбольному клубу «Норильский никель», спортхоллу «Айка» за возможность провести полноценную подготовку. Тренировки на профессиональном паркете имели большую ценность для нас, потому что школьные залы не позволяют в полной мере готовиться к столь важным соревнованиям. Мы получили большой эмоциональный и психологический заряд от общения с игроками и тренерским штабом МФК «Норильский никель». В этом году нам заранее выдали соответствующую экипировку для команд и преподавателей. Отдельное спасибо специалисту управления образования города Норильска, нашему куратору Марине Анатольевне Воловик за большую проделанную работу.

Помимо ярких мини-футбольных поединков участников ожидает красочная церемония награждения, призы и подарки от партнёров Ассоциации мини-футбола России.

Первыми разыграли награды двух возрастов юношей и девушек — 2007/2008 г.р. и 2009/2010 г.р. Норильск представили две юношеские команды: школы № 1 и гимназии № 1. В дебютном матче учащиеся первой школы одержали победу над сверстниками из Тюмени со счетом 4:1. А вот норильские гимназисты в упорной борьбе проиграли севастопольской школе № 15.