Норильчане в составе сборной края завоевали золото в специальной олимпиаде

В турнире участвовали 11 сильнейших сборных этого вида. Состав команды Красноярского края был полностью укомплектован норильскими спортсменами. В групповом раунде сборная Красноярского края под руководством Михаила Озарко переиграла своих соперников и вышла на чистое первое место. Впрочем, за главный трофей им еще предстояло побороться. Сборная Дагестана, занявшая второе место, оказала достойное сопротивление. Однако симбиоз молодости и опыта позволил красноярцам взять вверх над оппонентом. Исход встречи решил один гол. С разницей в один мяч успех праздновали подопечные Михаила Озарко - 4:3. О непростом ходе решающей встречи рассказал наставник нашего региона.

Михаил Озарко, тренер сборной Красноярского края по юнифайд-мини-футболу:

- Первое, на что мы обратили внимание, - это мяч. Он был пятого размера. А мы тренировались в зале мячом на размер меньше. Хотя, как показали игры, для нас этот момент не стал преградой. Я благодарен ребятам за проявленное мастерство. Финальная игра получилась, по истине, валидольной и драматичной. По ходу встречи мы проигрывали два мяча команде из Дагестана, но показав настоящий сибирский характер, смогли переломить ход матча и победить. В целом и общем, соревнования прошли на высоком уровне.

Для справки, юнифайд-мини-футбол - игра по правилам мини-футбола только с бОльшим количеством участников – 5 на 5, и вместо паркета в ней используется травянистое покрытие. Состав участников строго регламентирован и предполагает одновременное нахождение на площадке трёх спортсменов-воспитанников интерната и двух футболистов из полных семей.