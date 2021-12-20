МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане выбыли из борьбы за Кубок России по мини-футболу

Норильчане выбыли из борьбы за Кубок России по мини-футболу

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Норильчане выбыли из борьбы за Кубок России по мини-футболу

МФК «Норильский никель» в ответном четвертьфинальном матче СпортмастерPRO Кубка России сыграл вничью с «Динамо-Самарой» - 4:4.

Норильчане выбыли из борьбы за Кубок России по мини-футболуНорильчане выбыли из борьбы за Кубок России по мини-футболу

В первом тайме норильчане вели со счетом 3:1. На голы, забитые Родригиньо, Данилом Кутузовым и Русланом Кудзиевым, самарцы ответили точным ударом в исполнении Кайо.

После перерыва Нандо сократил отставание гостей. Никельщики устроили штурм ворот соперника, и в одном из эпизодов цели достиг Сергей Орлов, - 4:2. За шесть минут до конца в спорной ситуации судья удались с площадки Темирлана Алибекова. Динамовцы воспользовались преимуществом и вновь сократили отставание до минимума - забил Фернандо. А за три минуты до финальной сирены Андрей Заболонков сравнял счет.

В итоге боевая ничья - 4:4, но она позволила самарцам выйти в следующую стадию розыгрыша.

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что самое главное - команда смогла выбраться из «ямы», в которую она попала из-за плотного графика:

- Ребята восстановились и вышли на сегодняшнюю игру заряженными на победу. К сожалению, пропустили необязательный мяч в свои ворота. И тем не менее, продолжили использовать различные тактические схемы, подключали вратаря, сделали счет 4:2, но... Удаление нас, конечно же, надломило. Хотел бы поблагодарить игроков, сегодня они оставили много сил на паркете. Это оценили зрители, поддержка была на хорошем уровне, спасибо им за это.

Фото предоставлено пресс-службой МФК «Норильский никель»
20 декабря в 12:10 630
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