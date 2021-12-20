Норильчане выбыли из борьбы за Кубок России по мини-футболу

В первом тайме норильчане вели со счетом 3:1. На голы, забитые Родригиньо, Данилом Кутузовым и Русланом Кудзиевым, самарцы ответили точным ударом в исполнении Кайо.

После перерыва Нандо сократил отставание гостей. Никельщики устроили штурм ворот соперника, и в одном из эпизодов цели достиг Сергей Орлов, - 4:2. За шесть минут до конца в спорной ситуации судья удались с площадки Темирлана Алибекова. Динамовцы воспользовались преимуществом и вновь сократили отставание до минимума - забил Фернандо. А за три минуты до финальной сирены Андрей Заболонков сравнял счет.

В итоге боевая ничья - 4:4, но она позволила самарцам выйти в следующую стадию розыгрыша.

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что самое главное - команда смогла выбраться из «ямы», в которую она попала из-за плотного графика:

- Ребята восстановились и вышли на сегодняшнюю игру заряженными на победу. К сожалению, пропустили необязательный мяч в свои ворота. И тем не менее, продолжили использовать различные тактические схемы, подключали вратаря, сделали счет 4:2, но... Удаление нас, конечно же, надломило. Хотел бы поблагодарить игроков, сегодня они оставили много сил на паркете. Это оценили зрители, поддержка была на хорошем уровне, спасибо им за это.