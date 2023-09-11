Норильчане вышли на дорожки стадиона «Заполярник», чтобы принять участие во Всероссийском дне «Кросс нации-2023»

В этом году на дорожки стадиона вышло почти 800 бегунов – и такое число стартующих сохраняется из года в год, что лишний раз свидетельствует о том, что «Кросс нации» в Норильске знают и не пропускают. В приветственном слове Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, Александр Пестряков, вице-спикер Норильского Горсовета и Алексей Лягин, начальник управления по спорту администрации Норильска, похвалили собравшихся любителей спорта, не испугавшихся откровенно прохладной погоды, пожелали удачных стартов и, конечно, побед – на дорожке и в жизни.

А затем на дорожки вышли поклонники королевы спорта, как в народе принято называть лёгкую атлетику. Согласно регламенту дистанцию в 500 метров бежали ребята 10 лет и младше; один км – участники 11-12 лет; на два км вышли спортсмены 13-14 лет; на три км – 15-16 лет. Дистанция в четыре км предлагалась уже взрослым спортсменам (17 лет и старше).

По итогам соревнований победу праздновали:

– на дистанции 500 метров: София Захарова и Илья Чумаков (оба - спортивная школа № 3);

– на дистанции один км: Фидан Гусейнова (спортивная школа № 5) и Алексей Иванов (спортивная школа № 6);

– на дистанции два км: Галина Митрофанова (спортивная школа № 6) и Николай Завгородний (спортивная школа единоборств);

– на дистанции три км: Камила Исанбаева (спортивная школа № 3) и Владимир Дмитриев (спортивная школа № 5).

Среди взрослых золотые медали соревнования завоевали Надежда Шамсутдинова (средняя школа № 38) и дудинец Иван Юриев, обошедший норильчан, представителей Медного завода и «Норильскникельремонта».