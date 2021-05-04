Норильчане выступают на финале Х Всероссийского фестиваля «Ночная хоккейная лига»

На днях в спортхолле «Айка» наградили норильчан-победителей отборочного этапа Х Всероссийского фестиваля по хоккею. Он проходил в дивизионах «Любитель 40+» и «Любитель 18+, Лига Мечты».

В дивизионе «Любитель 40+» победителем стала команда «Заполярник»; следом расположились команды «Ремонтник» и «Таймыр».

В дивизионе «Любитель 18+» победу праздновала команда «Заполярник», ей уступили «Алит» и «Таймыр».

Участники награждены памятными медалями и кубками «Ночной хоккейной лиги».

Победители дивизионов — команды «Заполярник 40+» и «Заполярник 18+» выехали для участия в финальных играх Х Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в городе Сочи. Финальные игры стартуют 4 мая и продлятся до 16-го. В этом году фестиваль соберёт 158 команд из 70 регионов, всего свыше 3000 участников.