Норильчане выступили на открытом Кубке мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта SIBERIAN POWER SHOW – 2021

На масштабное мероприятие съезжаются именитые спортсмены со всей России и со всего мира. В этот раз гостями мероприятия стали вице-чемпион мира по бодибилдингу Алексей Кузнецов, чемпионка Arnold Classic Pro и топ-10 Ms Olympia Яна Кузнецова, финалист Mr Olympia Amateur, чемпион России и мира в разные годы Александр Мартынкин, а также силачи из Грузии, Португалии и Беларуси.

Норильчане, спортсмены Федерации кроссфита города, выступили в нескольких видах спорта, сумев победить и занять призовые места в своих категориях.

Максим Коптелов стал победителем в становой тяге и русской становой тяге, вице-чемпионом в строгом подъёме на бицепс и пауэрлифтинге. Артём Миронов завоевал золото в жиме лёжа, в строгом подъёме на бицепс, жиме стоя. У него же – третье место в абсолютной категории.

- Эти соревнования – важная часть развития спортсменов, потому что собирают виднейших атлетов в разных силовых видах спорта со всего мира. Есть возможность пообщаться с ними, обменяться опытом, - рассказал тренер норильчан, руководитель Федерации кроссфита города Константин Кочан. – Наши ребята показали прекрасный результат. Для Артёма это были не дебютные соревнования такого уровня, он выезжает уже третий год. Максим был на них впервые, но в прошлом году он стал чемпионом края, так что назвать его новичком никак нельзя. Я поздравляю их с успехом!