Норильчане завоевали «Малахитовый пояс»

Как рассказал Алексей Нуркенов, тренер спортсменов и директор клуба «Олимп», по результатам соревнований наш спортсмен Сергей Сергеев стал третьим в категории 14-15 лет; Валерий Кузнецов также завоевал бронзу, уступив за выход в финал в категории 16-17 лет. Он также получил звание КМС; Владислав Шакиров не вошёл в призовую тройку, а занял пятое место.

- В целом ребята хорошо выступили. Валера Кузнецов был достоин прохождения в финал – считаю, тут имела место судейская ошибка. Владиславу тоже немного не хватило до медали и КМС, думаю, в следующие соревнования всё будет. 5 октября там же, в Екатеринбурге, стартовал чемпионат России среди взрослых. В индивидуальном ката дебютантка этого турнира Александра Нуркенова прошла четыре круга, однако в противоборстве за третье место проиграла Зотовой Марии, но выполнила норматив мастера спорта, в принципе, это и была основная цель. Это хороший результат, учитывая серьёзнейшую конкуренцию среди взрослых, - пояснил он.

Он также отметил, что поездка состоялась благодаря сэкономленным за прошлый год средствам управления по спорту администрации Норильска.

Есть и ещё одна хорошая новость: бывший норильчанин Мехман Рзаев, воспитанник Алексея Нуркенова, на этом же чемпионате страны стал победителем в категории ката. Поздравляем!