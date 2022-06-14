Норильчанин Александр Климович привёз две медали с чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Чемпионат прошёл в Геленджике с 27 по 29 мая. Александр выиграл серебряную медаль в дисциплине raw bench press, или безэкипировочный жим штанги лежа в весовой категории 110 килограмм в открытом классе среди мужчин. Золотым призером нашего спортсмена признали в возрастной группе 45-49 лет.

Слесарь-ремонтник газовой службы первого плавильного цеха Надеждинского металлургического по основному месту работы, а также на полставки тренер зала X-Fit, Александр теперь носит звания двукратного чемпиона Европы и пятикратного чемпиона мира. Помимо этого, он зафиксировал рекорд Центральной Азии в возрастной группе 200 килограмм на прошлогоднем кубке мира в Киргизии.