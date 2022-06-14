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Норильчанин Александр Климович привёз две медали с чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Норильчанин Александр Климович привёз две медали с чемпионата Европы по пауэрлифтингу

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Норильчанин Александр Климович привёз две медали с чемпионата Европы по пауэрлифтингу

В турнире участвовали более 560 человек из Краснодарского края, Иркутска, Барнаула и других городов России.

Норильчанин Александр Климович привёз две медали с чемпионата Европы по пауэрлифтингуНорильчанин Александр Климович привёз две медали с чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Чемпионат прошёл в Геленджике с 27 по 29 мая. Александр выиграл серебряную медаль в дисциплине raw bench press, или безэкипировочный жим штанги лежа в весовой категории 110 килограмм в открытом классе среди мужчин. Золотым призером нашего спортсмена признали в возрастной группе 45-49 лет.

Слесарь-ремонтник газовой службы первого плавильного цеха Надеждинского металлургического по основному месту работы, а также на полставки тренер зала X-Fit, Александр теперь носит звания двукратного чемпиона Европы и пятикратного чемпиона мира. Помимо этого, он зафиксировал рекорд Центральной Азии в возрастной группе 200 килограмм на прошлогоднем кубке мира в Киргизии.

Текст Надежда Петрова
Фото участников турнира
14 июня в 13:28 720
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