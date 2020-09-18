Норильчанин Ильяс Беделов выступит в первенстве России по тхэквондо WKF в категории 15–17 лет

Не успели спортсмены выйти из изоляции, как на одном из первых же крупных соревнований отличился наш спортсмен. До ограничений Ильяс успел выступить на первенстве края, став чемпионом. Это уже дало ему право выступать на первенстве страны. Но вместе с тем он смог принять участие в первенстве Сибирского федерального округа, где призовое место обеспечило бы ещё одному нашему спортсмену дополнительную путёвку на первенство России.

— Ильяс сумел завоевать третье место (в категории 51 кг), и мы получили ещё одно место. Думаю, он мог бы занять место на пьедестале и выше, но пандемия подкосила весь спорт. Ребята готовились дома, тренировки мы проводили в онлайн-формате, он был в лучшей форме на первенстве края. Думаю, на СФО сказалось и отсутствие личного тренера рядом, в итоге за выход в финал он уступил парню из Ачинска, своему коллеге по сборной края, — говорит тренер спортсмена и президент федерации тхэквондо Таймыра Сергей Никуличев. — Отмечу, что он ездил на соревнования за свой счёт, ведь с января он, как и ещё некоторые спортсмены, не является воспитанником спортшколы, что связано с изменениями внутри школы. Надеюсь, вскоре эта ситуация изменится.

Впереди у Ильяса сборы перед первенством России.