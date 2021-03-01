Норильчанин Салават Хакимов выступит на первенстве мира по пауэрлифтингу среди ветеранов

Соревнования собрали свыше 150 участников из 18 регионов страны. Салават выступал в категории 93 кг (в экипировке) победил с результатом 200 кг (жим лёжа), а также в классическом жиме лёжа (без экипировки) в той же весовой категории с результатом 170 кг. Таким образом спортсмен стал четырёхкратным победителем первенства страны и приглашён для участия в составе сборной России на первенстве мира по пауэрлифтингу, который пройдёт в Казахстане в октябре. По словам тренера Евгения Кретова, предстоит большая работа, но норильчанин намерен достойно показать себя на мировой арене.