Норильчанин Салават Хакимов выступит на первенстве мира по пауэрлифтингу среди ветеранов
Норильчанин Салават Хакимов выступит на первенстве мира по пауэрлифтингу среди ветеранов
Такое право он завоевал благодаря победе на первенстве России, проходившем в Зеленогорске.
Соревнования собрали свыше 150 участников из 18 регионов страны. Салават выступал в категории 93 кг (в экипировке) победил с результатом 200 кг (жим лёжа), а также в классическом жиме лёжа (без экипировки) в той же весовой категории с результатом 170 кг. Таким образом спортсмен стал четырёхкратным победителем первенства страны и приглашён для участия в составе сборной России на первенстве мира по пауэрлифтингу, который пройдёт в Казахстане в октябре. По словам тренера Евгения Кретова, предстоит большая работа, но норильчанин намерен достойно показать себя на мировой арене.