Норильчанин завоевал чемпионство на Кубке мира по пауэрлифтингу

Соревнования собрали большое число участников – на помост вышли 633 спортсмена из 12 стран. Норильчанин занял первое место в возрастной категории 45-49 лет в весовой категории 110 кг (при собственном весе 100 кг), а также завоевал серебро, выступив в открытом классе.

- Я выжал 200 килограммов. Честно говоря, перестраховался - мог взять и на 7-10 кг больше, но разница в климатических условиях и часовых поясах может серьёзно повлиять на достижение результата, поэтому я решил уменьшить груз. Тем не менее это позволило мне обойти других участников и даже установить рекорд Центральной Азии (в моей возрастной и весовой группе). Конечно, трудно было планировать такой итог – тем более что я не знал соперников – но точно рассчитывал войти в тройку призёров, во всяком случае, стремился к этому, - делится Александр Климович.

Теперь норильский пауэрлифтер приглашён на следующий Кубок мира, однако пока он не уверен, что попадёт на него.

- Я стараюсь подгадывать так, чтобы соревнования совпадали с отпуском. В любом случае готовиться начну, а там будет видно. А за поддержку в организации нынешнего выезда я хочу побагодарить спортклуб «Х-фит» и генерального директора «Арена-аквапарк» Дмитрия Олейникова, - говорит Александр.