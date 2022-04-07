Норильчанка Анастасия Жирнова стала чемпионкой России по киокусинкай

В соревнованиях приняли участие 153 спортсмена из 32 регионов России, а также из республики Беларусь. Анастасия – воспитанница заслуженного тренера России Магомеда Расуловича Эльдарова. В тройке лидеров с нашей землячкой оказались представительница Орловской области Анастасия Ланина и спортсменка из Беларуси Марина Самойленко.