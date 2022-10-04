Норильчанка Яна Фёдорова стала победительницей первенства региона по вольной борьбе

Соревнования, прошедшие в Шарыпово, собрали 109 девушек 16-18 лет из 17 регионов края. Наш город представляла воспитанница спортшколы № 4 Яна Фёдорова (тренер Казбек Баскаев), выступавшая в возрастной категории до 18 лет, ставшая в ней в итоге победительницей.

- Яна достаточно легко расправилась с тремя своими соперницами, но заставила поволноваться в схватке с основной противницей, которой она ранее проигрывала два раза. Придерживаясь обговоренного плана, Яна одержала уверенную победу. Кстати, за четыре схватки она проиграла всего один балл, - поделился тренер спортсменки.

Он также заметил, что за последний год Яна заметно прибавила, на что обратила внимание и старший тренер сборной Красноярского края по женской борьбе Анна Половнёва, которая пригласила норильчанку на учебно-тренировочные сборы с последующей поездкой на первенство России.

Сборы планируется провести уже в октябре, после чего Яна впервые попробует себя на первенстве страны.