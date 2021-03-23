Норильчанка планирует выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Это стало возможно благодаря успехам на всероссийском уровне: в первенстве страны среди спортсменов-ветеранов (старше 35 лет) норильчанка Олеся Махотина завоевала две серебряные и одну бронзовую медали.

Соревнования проходили в Челябинске, их участниками стали более 300 сильнейших атлетов.

В первый день выступлений норильчанка стала третьей в беге на 400 метров с результатом 1:07.72, а на следующий день сделала серебряный дубль, дважды поднявшись на пьедестал: получила титул вице-чемпионки в беге на 200 метров с результатом 28,86 секунды и в эстафете 4х200 метров (результат команды – 1:57.55).

Тренер спортсменки Олег Крупский отметил, что доволен выступлением Олеси. Впереди поездка на чемпионат мира, который пройдет в мае следующего года в Японии (его перенесли из-за ограничений, связанных с пандемией), и его подопечной предстоит серьёзная подготовка: «Она уникальная спортсменка. Пришла в легкую атлетику меньше трёх лет назад и сейчас показывает такие хорошие результаты. В 2019 году Олеся становилась призёром чемпионата Европы в Турине: она второй пришла к финишу в беге на 400 метров и третьей – на дистанции 200 метров. В перспективе мы рассматриваем участие и в беге на 400 метров с барьерами».

Предваряющим стартом перед чемпионатом мира для норильчанки станет летний чемпионат России в Чебоксарах, а также несколько международных турниров.