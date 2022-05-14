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Норильчанка стала бронзовой призеркой краевого первенства по вольной борьбе

Норильчанка стала бронзовой призеркой краевого первенства по вольной борьбе

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Норильчанка стала бронзовой призеркой краевого первенства по вольной борьбе

Соревнования в рамках Спартакиады учащихся России проходили в Лесосибирске и собрали спортсменов 15-17 лет. Норильск представляла воспитанница спортшколы № 4 Яна Федорова, которая в упорной борьбе заняла 3-е место.

Норильчанка стала бронзовой призеркой краевого первенства по вольной борьбе

- Мы, конечно, рассчитывали на медаль достоинством выше, но увы… Тем не менее, Яна получила нужный соревновательные опыт, что, несомненно, пойдёт на ей на пользу. Она не так уж долго занимается борьбой, но подаёт большие надежды, - говорит тренер спортсменки Казбек Баскаев.

Сегодня норильские борцы вольного стиля участвуют в турнире, посвящённом Дню Победы, он станет последним в нынешнем спортивном сезоне.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото участников соревнований
14 мая в 15:00 250
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