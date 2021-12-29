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Норильчанка выиграла две золотые награды в открытом первенстве Татарстана по лёгкой атлетике

Норильчанка выиграла две золотые награды в открытом первенстве Татарстана по лёгкой атлетике

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Норильчанка выиграла две золотые награды в открытом первенстве Татарстана по лёгкой атлетике

Наша спортсменка Олеся Махотина заняла первые места в соревнованиях по бегу на дистанции 200 и 400 м.

Норильчанка выиграла две золотые награды в открытом первенстве Татарстана по лёгкой атлетикеНорильчанка выиграла две золотые награды в открытом первенстве Татарстана по лёгкой атлетикеНорильчанка выиграла две золотые награды в открытом первенстве Татарстана по лёгкой атлетикеНорильчанка выиграла две золотые награды в открытом первенстве Татарстана по лёгкой атлетике

Состязания проходили в Казани на крытом стадионе, температура воздуха в котором составляла всего 13 градусов, что не способствовало достижению высоких результатов в спринте. Каждый вид спорта собрал до восьми участников. Специалисты и опытные спортсмены, наблюдавшие за выступлением Олеси, отметили технику бега норильчанки как лучшую. И хотя сама Олеся не очень довольна результатами, они оказались самыми высокими среди участниц всех возрастных групп.

Впереди у Олеси — международный турнир, который состоится в Минске 22 января 2022 года.

Фото участников турнира
29 декабря в 09:30 780
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