Норильчанка выиграла две золотые награды в открытом первенстве Татарстана по лёгкой атлетике
Норильчанка выиграла две золотые награды в открытом первенстве Татарстана по лёгкой атлетике
Наша спортсменка Олеся Махотина заняла первые места в соревнованиях по бегу на дистанции 200 и 400 м.
Состязания проходили в Казани на крытом стадионе, температура воздуха в котором составляла всего 13 градусов, что не способствовало достижению высоких результатов в спринте. Каждый вид спорта собрал до восьми участников. Специалисты и опытные спортсмены, наблюдавшие за выступлением Олеси, отметили технику бега норильчанки как лучшую. И хотя сама Олеся не очень довольна результатами, они оказались самыми высокими среди участниц всех возрастных групп.
Впереди у Олеси — международный турнир, который состоится в Минске 22 января 2022 года.