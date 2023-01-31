Норильчанка завоевала бронзу на крупном фестивале дзюдо

Фестиваль на призы заслуженного тренера РСФСР Олега Вакуленко собрал спортсменов из 13 регионов России: Свердловской, Тюменской, Амурской областей, Бурятии, Алтайского, Красноярского края, Тывы, Хакасии и других. На татами красноярского СК «Радуга» вышли 1217 участников: 1002 юноши и 215 девушек. Медали разыграли мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 15 лет и до 18 лет.

Норильск представляли несколько спортсменов, но завоевать медаль удалось только Азалии Суриной, воспитаннице спортшколы № 5. Девушка выступала в весовой категории 63 кг, прошла несколько кругов соревнований.

Её тренер Данис Манашов говорит, что он доволен результатом спортсменки, и они уже начали готовиться к следующим выездным соревнованиям. Напомним, прежде Азалия уже становилась вице-чемпионкой первенства края и бронзовым призёром регионального турнира. Наставник высоко оценивает такие успехи, учитывая, что Азалия занимается дзюдо всего около трёх лет.