Норильчанка завоевала бронзу во всероссийском турнире по вольной борьбе

В Иркутске завершился VII Всероссийский турнир по вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой, в рамках которого соревновались девушки в возрасте до 16 лет и юниорки — до 21 года.

Норильск представляла воспитанница спортшколы № 4 Яна Фёдорова, заняв в упорной борьбе третье место в своей возрастной категории (до 16 лет).

– Конкуренция была очень впечатляющая — в её группе участвовали 89 спортсменок из 10 регионов России. Яна боролась в весовой категории до 50 кг, в которую попали 17 человек. Я доволен её результатом, пока это её самое высокое достижение в соревнованиях такого уровня, — отметил тренер девушки Казбек Баскаев.

Он добавил, что в настоящее время спортсмены отделения вольной борьбы готовятся к первенству Красноярского края среди девушек в возрасте до 18 лет, которое пройдёт в Назарово в январе будущего года.