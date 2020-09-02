«Норильск» - Чемпион

29 и 30 августа в Доме физической культуры прошли турниры по мини-футболу и волейболу на Кубок Северных городов. В соревнованиях приняли участие четыре команды: «Абордаж» и «Североморец», представлявшие Северный морской флот, а также коллективы Норильска и Дудинки.

В финальных играх по мини-футболу между норильчанами и дудинцами победу одержала команда «Норильск» со счётом 9:2. В финале турнира по волейболу встретились команды «Норильск» и «Североморец». Игра завершилась со счётом 25:22 в пользу норильчан. Поздравляем наших спортсменов с победой!