Норильск, беги со мной!

Впервые акция прошла в 2016 году. Тогда на призыв пробежаться для того, чтобы собрать средства на реабилитацию маленьких подопечных благотворительного фонда «Территория добра», откликнулись 1 200 человек. Рекорд по количеству участников поставили в 2019 году, тогда собралось 5 225 атлетов-благотворителей.

Даже в сложный период пандемии норильчане продолжали бежать, пусть и дома, на месте, и выкладывать фото и видео своих километров добра в социальные сети с хэштегом акции. Норильск уже бегал и на стадионе «Заполярник», и на лыжной базе «Оль-Гуль». В этом году было принято решение вернуться на Ленинский проспект. Удастся ли в 2023 году побить доковидный рекорд?

Приглашая жителей Норильска на восьмой благотворительный забег, заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева напомнила первоочередную цель акции — собрать средства на реабилитацию. Маленькие благополучатели фонда «Территория добра» остро нуждаются в дорогостоящих процедурах. Для Степана, Милены, Андрея, Анастасии и Нелли необходимо собрать минимум миллион рублей. Для них каждый шаг по усилиям сопоставим с марафоном.

- Нелли благодаря этому забегу получает помощь уже не один год, - рассказывает Наталья Коростелева. - Я плакала, когда после первого же курса реабилитации Нелли, которая до этого не ходила, поднялась по ступенькам на сцену на Комсомольской площади, чтобы вручить мне благодарственное письмо.

В этом году участники акции побегут по чётной стороне проспекта от Музея Норильска до Театральной пощади, где развернутся обратно и финишируют уже на нечётной его стороне у здания спортивной школы №2. Протяжённость маршрута примерно два километра.

География забега теперь не ограничивается одним Норильском. Пожертвования приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Уфы, Ростова-на-Дону. Забеги под эгидой нашей акции пройдут в Дудинке и Снежногорске. С самого начала проекта, когда важно было поддержать и масштабировать идею, главным партнёром выступил «Норникель». Компания стояла у истоков забега совместно с администрацией города и фондом «Территория добра».

- Мы считаем очень важной системную поддержку этих детей. Мы уже сделали очень много, к нам сейчас присоединяются новые партнеры. Я думаю, что совместными усилиями мы поможем маленьким норильчанам поправить здоровье, - отметила главный специалист отдела реализации программ управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Ольга Неграш.

- В этом году к нам присоединились «Норпринт», «Спортландия» и «НордСтар». Помимо призовых милей, которые будут трансформированы в сертификат и подарены первому прибежавшему, они оплатят и билеты к месту реабилитации и обратно. В числе организаторов и «Айка». Огромную благодарность выражаю нашим постоянным партнёрам - администрации Норильска и компании «Норникель», которые уже много лет поддерживают этот проект, - сказала председатель благотворительного фонда «Территория добра» Светлана Зенина.

Но главные герои забега всё же — простые норильчане. Бегут в одиночку и целыми командами: волонтёры-медики, ТОШевцы, коллективы детских садов и школ, предприятий и учреждений.

Начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Лидия Леу рассказала, что в этот раз на определенных участках пути бегунам будут помогать волонтёры, стать помощниками фонда изъявили желание многие.

- Норильчане всегда отличались отзывчивостью. А забег ещё и отличная возможность оздоровить себя, возможность пробежаться всей семьей, получить заряд бодрости и положительные эмоции. И самое главное - оказать помощь маленьким детям, чтобы они получили необходимую им реабилитацию. Так что проведите эту субботу с пользой, приходите на забег! - призвала норильчан Лидия Леу.

Минимальный благотворительный взнос для участия в забеге - 500 рублей для взрослого и 250 для ребёнка. Можно пожертвовать и больше. В подарок за стартовый взнос каждый участник получит сертификат, значок и подставку для телефона. Первым ста бегунам, пришедшим к финишу, вручат медали.

Однако главная награда для участников этой масштабной традиционной акции — приобщиться к благому делу и оказаться в атмосфере, которую Наталья Коростелева, принимающая участие в забеге ежегодно, охарактеризовала как волшебную и несравнимую ни с чем. Участников переполняет гордость от осознания важности этой миссии и от личных спортивных достижений.

Возраст и уровень физической подготовки не важны . Можно даже пройтись в комфортном для себя темпе и уже чувствовать себя молодцом.

Благотворительная акция «Норильск, беги со мной!» пройдет 24 июня в 18.00. Сбор участников на Комсомольской площади.

Зарегистрироваться на забег можно через сайт «Территории добра» или прийти непосредственно в сам фонд.