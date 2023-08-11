Норильск держит удар

Соревнования проходили с 19 по 25 июля в Центре спортивной подготовки Республики Северная Осетия–Алания. Участие в турнире приняли 309 боксёров из 69 регионов России. Максим участвовал в турнире в составе сборной Красноярского края в весовой категории 42 килограмма. В финальном поединке норильский боксёр одолел Станислава Гагиева из сборной РСО–Алания со счетом 5:0.

Успехом Максима гордится весь спортивный Норильск, и в особенности четвёртая спортивная школа. Дальнейших успехов юному спортсмену пожелала директор школы Марина Сластен и добавила:

– Максим растёт как спортсмен фактически на моих глазах. Он очень настойчивый. Если цель поставил — значит, добьётся. У него есть стержень как раз для занятий боевыми искусствами.

Бокс и цели

О триумфальном бое и своих впечатлениях «Заполярной Правде» рассказал сам норильский боксёр:

– На турнире провёл четыре боя и все уверенно выиграл. Финальный поединок был сложнее остальных. Местный спортсмен был хорошим соперником. Тренер сказал, что первый раунд я провёл хорошо. Второй — немного скомкал. Третий — забрал в одну калитку. Результат сильно порадовал, ведь я достиг одной из поставленных целей. Дальше будет больше. В ближайших планах — выиграть первенство Европы, которое должно пройти в Словении. А в следующем году — покорить спортивные игры «Дети Азии».

– Максим, как бокс пришёл в твою жизнь и что двигает тебя к победам?

– В секцию бокса почти семь лет назад меня привёл старший брат. До этого я два года ходил на карате — не понравилось. Каждый раз одни и те же тренировки, стало скучно. А в боксе — разнообразие, постоянно обучают новым приёмам. Сперва просто занимался без цели. С каждым днём становилось всё интереснее, и бокс стал частью моей жизни. К тому же я дисциплинированный, если неохота, всё равно иду на тренировку. Даже когда прихожу в тренажёрный зал без настроения, ухожу всегда с позитивом.

Слово тренеру

Всё это время молодого, но уже опытного спортсмена ведёт вперёд Максим Трофимов. Мастер спорта России по боксу с гордостью и уважением к своему подопечному рассказал о становлении Максима Монастырского как профессионального спортсмена:

– С первой минуты у него проявилось стремление к боксу. С самого начала занятий он демонстрировал необходимые качества: дисциплинированность, координационные способности, подвижность, высокую скорость обучения технике бокса и тактическим моментам. Про таких говорят: схватывает на лету. Плюс Максим быстро восстанавливается после нагрузок, будь то бои или тренировочные мероприятия. Хотя в его возрастной группе — 13–14 лет — раунды недлинные, в среднем — полторы минуты, но многое зависит от уровня турниров и соперников. Мой подопечный некоторые бои заканчивает досрочно, ещё в первом или втором раундах. В этих случаях степень нагрузки для него невысокая.

Максим почти за семь лет провёл более ста боёв. Только за последний учебный год, начиная с сентября, — более 40. Некоторые ребята, занимаясь и по пять лет, не достигают таких показателей. Это связано с тем, что он участвует в состязаниях в весовой категории, где много соперников. Выигрывая турниры один за другим, он проводит в них по 4–5 боёв.

– В каких знаковых соревнованиях за последний учебный год принял участие Максим?

– Безусловно, самое важное — первенство России во Владикавказе. За всю историю выступлений боксёры из Норильска ни в одной из возрастных групп никогда не выигрывали в этом турнире, занимали только вторые и третьи места. Максим — первый, кто смог это сделать.

В финале боксировали с местным спортсменом. И хотя, говорят, что дома и стены помогают, это был не тот случай, не помогли даже болельщики. Все раунды Максим выиграл настолько уверенно, что ни у одного из судей не было возможности усомниться в определении сильнейшего. Наше выступление было доминирующим во всех смыслах.

Кроме того, за год Максим стал победителем первенства Сибири, первенства Центрального совета физкультурно–спортивного общества профсоюзов «Россия», первенства Красноярского края и всероссийского турнира памяти Бориса Николаевича Грекова в Москве.

Главное — не подхватить звёздную болезнь, а дальше не только поддерживать уровень, но и повышать его. Потому что с переходом в старшие возрастные группы уровень конкуренции и подготовленности спортсменов возрастает. За этим необходимо следить как тренеру, так и самому спортсмену.

– Легко ли работать с Максимом?

– В спорте вообще ничего лёгкого не бывает, он требует больших усилий и самоотдачи. Поэтому говорить легко или трудно — неправильно.

Когда мы смотрим в одну сторону со спортсменом, у нас одинаковые цели, к достижению которых мы одинаково сильно стремимся, — это значительно облегчает работу. А есть дети, которых заставили прийти на секцию, и они абсолютно не хотят заниматься. Как правило, я таких не задерживаю и освобождаю от посещения тренировок. Стараемся подобрать такой контингент, который готов серьёзно заниматься. Секция — это не хобби. А если ещё выбираешь спорт как будущую профессию, то работа над собой и своим именем обязательна. Не секрет же, что спортсмен — одна из самых высокооплачиваемых профессий в мире. Он может обеспечить не только себя, но и семью на несколько поколений. Разумеется, при наличии таланта и упорства.

Максим видит себя в большом спорте, и бокс в перспективе будет его работой. Мы подходим к тренировкам так, чтобы у него было профессиональное отношение к делу.

– Сказывается ли плотный график соревнований на учёбе в школе?

– Здесь существуют определённые трудности. У всех ведущих спортсменов учебный процесс осуществляется не на сто процентов. Но спасибо учителям — они идут навстречу. Благо есть интернет, и процесс обучения можно осуществлять дистанционно. Между тренировками и соревнованиями Максим изучает школьную программу самостоятельно. Учителя отправляют ему задания, которые он также дистанционно выполняет. Вернувшись с соревнований, Максим прилагает максимум усилий, чтобы наверстать упущенное.

– Как относятся родные Максима к его выбору будущей профессии?

– Кроме способностей к спорту ребятам необходимо понимание родителей. Они должны принять и уважать выбор ребёнка, не мешать ему. Максима семья поддерживает, это тоже помогает ему побеждать.

– В спорте особенно важно здоровье. Как с этим обстоят дела в боксе?

– Нам управление по спорту администрации Норильска предоставило путёвку в санаторно–оздоровительный детский лагерь «Солнечный–2», расположенный в Минусинском районе. Там мы проводили тренировки к первенству. Оттуда уехали на соревнования и туда же вернулись. Также проводятся регулярные и углублённые медицинские осмотры. Последний проходил в Красноярске. А так олимпийский бокс один из самых малотравмоопасных видов спорта. Первое место по травмам занимает большой футбол. У нас, как в гольфе, спортсмены крайне редко травмируются.

– Кто и как поддерживает вас и ваших подопечных?

– Огромная благодарность за поддержку директору школы Марине Павловне Сластен. Все соревнования, которые проводятся по госзаданию, школа финансирует. А так как Максим является членом сборной Красноярского края и России, деньги также выделяют Академия летних видов спорта и центр спортивной подготовки Красноярского края. Финансирования достаточно для поездок на соревнования и тренировочные мероприятия.

С поощрением спортсменов за выступления тоже всё хорошо. Есть небезразличные люди из сферы спорта, бывшие спортсмены, предприниматели, которые увлекаются спортом. Президент федерации бокса Норильска Алексей Анатольевич Манкевич никогда не остаётся в стороне — помогает проводить соревнования местного уровня, краевого и федерального значения. Премирует спортсменов как материальными средствами, так и, например, обеспечивает формой для занятий. Пользуясь случаем, выражаю благодарность за помощь в развитии бокса в Норильске Илье Марущаку, Евгению Волику, Виталию Деханову, Татьяне Скворцовой, Фатиме Кесаевой. Благодаря им ни один спортсмен не чувствует себя обделённым.

И ребята стараются. В целом достаточно успешная секция, и бокс в Норильске развивается очень хорошими темпами. В прошлом году наш спортсмен Денис Карасев выиграл международный турнир «Дети Азии» во Владивостоке. Стал первым победителем и Норильска, и Красноярского края. В этом году Олег Ключагин стал призёром первенства России среди юниоров 17–18 лет в Осташкове, а Рамазан Абдуллаев стал финалистом первенства России среди юношей 15–16 лет в Чехове.

Так что мы своими кадрами пополняем не только команду Красноярского края, но и команду России.

Фото предоставлены Максимом Трофимовым