Норильск готовится отметить Всероссийский день здоровья

По сути, это мероприятие заменит отменённую в этом году «Лыжню России», которая из-за аномальных холодов неоднократно переносилась (первоначально её задумывалось провести в феврале). Поскольку морозы мешали провести её два месяца подряд, решено было приурочить лыжные старты к другому важному в спортивном календаре дню.

Как рассказали на лыжной базе, в 10.00 начнётся регистрация участников забегов (на 2,5 и 5 км). Старт на лыжне будет дан в полдень.

После официальных стартов попробовать свои силы в лыжах смогут все остальные желающие, на базе традиционно будет работать прокат инвентаря. Кроме того, на площадке перед зданием АБК базы с 14.15 начнутся весёлые старты для команд, представляющих различные предприятия и учреждения города. Предварять эстафеты будет разминка-флешмоб для всех желающих.

Для гостей также откроются интерактивные площадки на втором этаже в здании лыжной базы, организованные Молодёжным центром Норильска. Для детей - аквагрим, настольные и напольные игры, шаротир, рисование картин по номерам. Для взрослых – полезная и интересная лекция от медиков о здоровом образе жизни, а также возможность сдать анонимный тест на ВИЧ.

В этот же день командные эстафеты, посвящённые Всероссийскому дню здоровья, пройдут и на стадионе «Заполярник»: старт будет дан в 15.00.