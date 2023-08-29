Норильск на самых северных соревнованиях по фридайвингу представят четыре спортсмена

Соревнования «Глубина Путорана 2023» пройдут на озере Лама уже в эти выходные. Спортивное событие посетят рекордсмены Гиннесса, чемпионы мира и Европы, члены сборной России и многократные призёры чемпионатов России. Среди них: Алексей Молчанов, 31-кратный чемпион мира по фридайвингу и рекордсмен Гиннесса по подлёдному погружению в озеро Байкал, Мария Ольшевская, рекордсменка Гиннесса по статической задержке дыхания в ледяной воде, а также Михаил Брянцев, чемпион Европы и вице-чемпион мира по фридайвингу.

Вместе со спортсменами мирового уровня на соревнованиях выступят четверо наших замляков. Все они – участники первого обучающего курса по фридайвингу. Курс был организован в рамках совместного проекта Агентства развития Норильска и Федерации фридайвинга, поддержанного «Норникелем».

В программе фестиваля – лекции и мастер-классы от гуру фридайвинга, тренировочные погружения и трекинговые выходы на плато. Соревнования пройдут в двух ключевых дисциплинах фридайвинга (погружения с задержкой дыхания без дополнительного оборудования): FIM (Free Immersion – свободное погружение с задержкой дыхания по тросу) и CWT (Constant Weight – ныряние в глубину в ластах с постоянным весом).

Организаторы чемпионата «Глубина Путорана 2023» – Агентство развития Норильска и Федерация фридайвинга. Партнёры: Capital Group, «Норникель», парк-отель «Нералах». Информационный партнёр – SPORTS.ru.