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Норильск примет участие в 39-й «Лыжне России»

Норильск примет участие в 39-й «Лыжне России»

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Норильск примет участие в 39-й «Лыжне России»

Наряду с любителями физической культуры на старт выйдут и профессиональные спортсмены.

Норильск примет участие в 39-й «Лыжне России»

Напомним, в нашей стране Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и объединяет поклонников одного из самых популярных в мире видов спорта. Количество участников в различных регионах России постоянно увеличивается. В нашем регионе в этом году в мероприятии планируют участвовать более 50 городов и районов. В прошлом году в массовой лыжной гонке «Лыжня России» участвовали 18 тысяч жителей Красноярского края. Забег состоялся в 59 территориях региона, в том числе в Красноярске.

В Норильске Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится с 2013 года. В этом году наш город традиционно присоединится к всероссийскому лыжному празднику, соревнования запланированы на 13 февраля, их примет лыжная база «Оль‑Гуль».

В 9.30 начнётся регистрация участников, на 11.45 запланирована официальная церемония открытия. В 12.05 – старт на дистанции 2,5 км и 5 км; в 12.15 – старт VIP забега на 2021 метр; в 13.30 - церемония награждения победителей и призеров.

В управлении по спорту администрации Норильска напомнили, что состязания проводятся при наличии благоприятных погодных условий: «В случае переноса или отмены соревнований будет сообщено дополнительно», - отметили специалисты.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Владимир Макушкин
3 февраля в 10:02 800
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