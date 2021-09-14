Норильск принял участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»

Традиционно в честь спортивного праздника устраиваются легкоатлетические забеги, на старт выходят воспитанники спортивных школ города, школьники, студенты, а также все желающие горожане.

В этом году в программе соревнований были следующие дистанции: 500 м (участники 10 лет и младше), 1000 м (11-12 лет); 2000 м (13-14 лет), 3000 м (15-16 лет), а самую длинную — в 4000 м — преодолевали взрослые участники старше 17 лет.

Интересно, что «Кросс нации» проводился даже в прошлом году, когда началась пандемия и были введены жесткие антиковидные меры, но тогда решили ограничить число участников в каждом забеге. В этот раз праздник был более массовым — в забеге могли выступить до 120 человек. Традиционно самыми многочисленными были те дистанции, где на старт вышли воспитанники спортшкол.

— Всегда много желающих принять участие в кроссе от бюджетных организаций города и предприятий Заполярного филиала «Норникеля», — отметили организаторы соревнований — управление по спорту администрации Норильска.

В этом году на старт вышли 809 горожан, что сравнимо с показателями прошлых лет. Были и представители Дудинки, один из них даже стал призёром.

На открытии праздника Михаил Голуб, начальник управления по спорту, поздравил собравшихся и отметил, что норильчане умеют поддерживать здоровый образ жизни, и это особенно важно для подрастающего поколения. Он также наградил двух легкоатлетов, которые на днях привезли медали с чемпионата края по спорту глухих, и рассказал о развитии спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья в Норильске.

По итогам забегов традиционно хорошие результаты показали спортсмены-легкоатлеты, лыжники, представители школы единоборств. Не отстали и взрослые участники, которые старались выложиться на полную. Многие, кстати, серьёзно подошли к мероприятию и тренировались на дорожках «Заполярника» задолго до Всероссийского дня бега.

Всего в этот день разыграли 30 комплектов наград, а лучшие спортсмены, помимо медалей, были отмечены дипломами и подарками.