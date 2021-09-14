МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск принял участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»

Норильск принял участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»

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Норильск принял участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»

Наш город более 10 лет поддерживает эту акцию. В нынешнем году на стадионе «Заполярник» собралось более 800 участников.

Норильск принял участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»Норильск принял участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»Норильск принял участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»

Традиционно в честь спортивного праздника устраиваются легкоатлетические забеги, на старт выходят воспитанники спортивных школ города, школьники, студенты, а также все желающие горожане.

В этом году в программе соревнований были следующие дистанции: 500 м (участники 10 лет и младше), 1000 м (11-12 лет); 2000 м (13-14 лет), 3000 м (15-16 лет), а самую длинную — в 4000 м — преодолевали взрослые участники старше 17 лет.

Интересно, что «Кросс нации» проводился даже в прошлом году, когда началась пандемия и были введены жесткие антиковидные меры, но тогда решили ограничить число участников в каждом забеге. В этот раз праздник был более массовым — в забеге могли выступить до 120 человек. Традиционно самыми многочисленными были те дистанции, где на старт вышли воспитанники спортшкол.

— Всегда много желающих принять участие в кроссе от бюджетных организаций города и предприятий Заполярного филиала «Норникеля», — отметили организаторы соревнований — управление по спорту администрации Норильска.

В этом году на старт вышли 809 горожан, что сравнимо с показателями прошлых лет. Были и представители Дудинки, один из них даже стал призёром.

На открытии праздника Михаил Голуб, начальник управления по спорту, поздравил собравшихся и отметил, что норильчане умеют поддерживать здоровый образ жизни, и это особенно важно для подрастающего поколения. Он также наградил двух легкоатлетов, которые на днях привезли медали с чемпионата края по спорту глухих, и рассказал о развитии спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья в Норильске.

По итогам забегов традиционно хорошие результаты показали спортсмены-легкоатлеты, лыжники, представители школы единоборств. Не отстали и взрослые участники, которые старались выложиться на полную. Многие, кстати, серьёзно подошли к мероприятию и тренировались на дорожках «Заполярника» задолго до Всероссийского дня бега.

Всего в этот день разыграли 30 комплектов наград, а лучшие спортсмены, помимо медалей, были отмечены дипломами и подарками.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото участников соревнований
14 сентября в 15:36 230
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