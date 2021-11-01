Норильская дзюдоистка стала победительницей всероссийских соревнований, прошедших в Новосибирске

14-летняя Екатерина Скопцова впервые принимала участие в турнире такого уровня, прежде спортсменка успешно выезжала на краевые состязания.

- Соревнования на призы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» собрали около 250 участников. Екатерина справилась с волнением и показала себя, став в итоге победительницей в своей весовой категории (52 кг). Это отличное выступление, особенно если учесть, что она занимается дзюдо только четвёртый год, — отметил тренер Екатерины Данис Манашов (спортшкола № 5).

Сейчас спортсменка продолжает готовиться к следующим региональным и всероссийским стартам, запланированным на этот учебно-тренировочный год.