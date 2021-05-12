МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильская дзюдоистка стала призёром спартакиады и чемпионата Красноярского края

Норильская дзюдоистка стала призёром спартакиады и чемпионата Красноярского края

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Норильская дзюдоистка стала призёром спартакиады и чемпионата Красноярского края

Воспитанница спортивной школы № 5 Полина Чуприна выступила на двух соревнованиях подряд, прошедших в краевой столице в течение двух дней.

Норильская дзюдоистка стала призёром спартакиады и чемпионата Красноярского края

В весовой категории 70 килограммов она стала бронзовым призёром первого этапа спартакиады среди молодёжи, а на следующий день взяла серебро на чемпионате края среди взрослых. Сейчас девушке 17 лет, в её активе уже есть призовые места на чемпионате края и всероссийских соревнованиях.

По словам тренера спортсменки, Полина выступила хорошо, но результат мог быть и выше:

- Сказалась высокая конкуренция: спортсмены соскучились по серьёзным соревнованиям и после снятия ограничений особенно сильно рвутся к победе. Но благодаря своим результатам она отобрана на чемпионат Сибирского федерального округа, куда отправится впервые, будем готовиться, — рассказал тренер дзюдоистки Данис Манашов.

Чемпионат Сибири пройдёт в Кемерово в конце мая. В случае удачного выступления норильчанка получит приглашение на чемпионат России, который пройдёт в августе.

12 мая в 11:16 520
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