МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильская дзюдоистка выступит на первенстве Сибири

Норильская дзюдоистка выступит на первенстве Сибири

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Норильская дзюдоистка выступит на первенстве Сибири

Такое право она завоевала по итогам прошедшего 18-20 сентября первенства Красноярского края среди юниоров и юниорок до 21 года, где выступили свыше 100 спортсменов.

Норильская дзюдоистка выступит на первенстве Сибири

Норильчанка Полина Чуприна, воспитанница спортшколы № 5 (тренер Данис Манашов) заняла 3 место в категории 70 кг, и стала членом сборной края, а также отобралась на соревнования Сибирского федерального округа, которые пройдут в Минусинске 17-19 октября.

- Полина была бронзовым призёром всероссийских соревнований в прошлом году, в этом продолжила успешные выступления. Вскоре ей предстоят сборы к СФО, надеюсь, на соревнованиях она продемонстрирует высокие результаты, - отмечает тренер спортсменки.

22 сентября в 16:21 1270
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