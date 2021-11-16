Норильская каратистка Александра Нуркенова победила во всероссийских соревнованиях «Петербургская осень»

В северной столице прошло крупное состязание с участием 1300 спортсменов из 31 региона РФ. В рамках турнира состоялись и межрегиональные соревнования для детей 8-9 и 10-11 лет. «Петербургская осень» собрала ведущих спортсменов, ведь впереди - отбор на первенство Европы среди молодёжи. Александра, выступавшая в индивидуальном ката, сумела подняться на высшую ступень пьедестала.

- Турнир позволил Саше встретиться со всеми основными конкурентами. Она всех обошла, а это в первую очередь важно в плане психологического настроя - для более уверенного выступления на декабрьских всероссийских соревнованиях, где также проводится отбор на первенство Европы, - рассказал Алексей Нуркенов, тренер и отец спортсменки.

Предстоящие состязания также пройдут в Санкт-Петербурге. Сейчас Александра активно готовится к этому выступлению.