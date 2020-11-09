Норильская каратистка Александра Нуркенова стала второй на всероссийских соревнованиях

Норильск на соревнованиях должны были представлять несколько участников, однако в итоге участвовала только одна спортсменка в индивидуальном ката. Всего в её возрастной категории выступало 30 человек.

- Я планировал направить двух ребят старшего школьного возраста (16+), чтобы они могли по итогам выступления получить спортивные разряды. Но из-за осложнений в организации турнира, связанных с пандемией, на соревнованиях выступила только Александра во взрослой категории, уже бывшая в тот момент на материке, - поделился тренер и отец спортсменки Алексей Нуркенов. - Она хорошо выступила, ещё раз подтвердив своё звание мастера спорта России. Но турнир стартовал уже под вечер, круги шли быстро, и усталость накапливалась быстро. Потому, как она сама говорит, уступила спортсменке из Клина, но совсем немного - 0,2 балла.

Он отмечает, что это были, возможно, последние соревнования в году: предстоящее первенство России уже отменено.