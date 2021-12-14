Норильская команда кикбоксёров привезла восемь медалей с региональных соревнований

В Красноярске прошли открытое первенство и чемпионат по кикбоксингу, где выступили свыше 500 спортсменов со всего региона, а также кикбоксёры из Иркутской области и Республики Тыва. Норильск представляла команда из девяти спортсменов, восемь из которых вернулись домой с медалями.

- Учитывая частоту, с которой мы выезжаем на соревнования, считаю, что мы отработали прилично. Ребята выступили достойно, несмотря на мощную конкуренцию. Но всё же есть над чем работать в будущем, — оценил результат норильчан президент Федерации кикбоксинга Норильска Георгий Гришанин.

По результатам выступлений норильчане заработали одну золотую медаль, завоевал её один из самых младших участников команды, выступавший в лайт-контакте, Давид Джафаров (весовая категория — 30 кг). Также в лайт-контакте серебряную медаль получил Агамирза Ализаде (24 кг). Бронза у Даниила Садыкова (37 кг), Степана Гришанина (47 кг) и Эмиля Имранова (57 кг). В разделе К-1 Али Панахов (81 кг) завоевал серебро, медаль того же достоинства у Дмитрия Суханова (91 кг), Андрей Никишков (86 кг) – бронзу.

- Наш младший участник взял золото — молодец. Он второй раз участвует в краевых соревнованиях, как и Гришанин и Имранов. А вот старшие участники поехали впервые и сразу привезли серебро и бронзу. На мой взгляд, это вообще подвиг, когда ребята так выступают, учитывая, что это взрослые, работающие люди, в том числе на тяжёлом производстве — один трудится в шахте, другой — сотрудник ЦАТК, — отметил Георгий Гришанин.

Все призёры первенства и чемпионата автоматически отобраны на Всероссийский турнир «Кубок Сибири», который пройдёт в конце февраля в краевой столице.